Девушку сбили на "зебре" в Бишкеке — видео с камеры наблюдения

17 августа 2017, 18:21 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Возле столичной ТЭЦ неизвестный сбил пешехода на переходе, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия.

По его данным, автонаезд произошел в среду, 16 августа, примерно в 21.30 по проспекту Чуй перед автозаправочной станцией возле гипермаркета "Globus". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Максат ЭлебесовДевушку сбили на "зебре" в Бишкеке — видео с камеры наблюдения

"Водитель был за рулем BMW черного цвета. Он сбил девушку, затем перенес ее в машину и уехал с места ДТП. Свидетелям сказал, что повез ее в больницу. Видимо, удар был сильным, так как пострадавшая пролетела несколько метров", - сказал собеседник.

Момент наезда также частично попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как в 21.28 девушка переходила проспект Чуй с северной части трассы на южную. Одна машина ее пропустила, а вторая ехала на большой скорости и внезапно остановилась за пешеходным переходом. Предположительно, на этом автомобиле и был совершен наезд.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека обещали прокомментировать ДТП позже.

Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });