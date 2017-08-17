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Девушку сбили на "зебре" в Бишкеке — видео с камеры наблюдения

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443320-ru.html

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17 августа 2017, 18:21       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Возле столичной ТЭЦ неизвестный сбил пешехода на переходе, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия.
По его данным, автонаезд произошел в среду, 16 августа, примерно в 21.30 по проспекту Чуй перед автозаправочной станцией возле гипермаркета "Globus". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Максат ЭлебесовДевушку сбили на "зебре" в Бишкеке — видео с камеры наблюдения
"Водитель был за рулем BMW черного цвета. Он сбил девушку, затем перенес ее в машину и уехал с места ДТП. Свидетелям сказал, что повез ее в больницу. Видимо, удар был сильным, так как пострадавшая пролетела несколько метров", - сказал собеседник.
Момент наезда также частично попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как в 21.28 девушка переходила проспект Чуй с северной части трассы на южную. Одна машина ее пропустила, а вторая ехала на большой скорости и внезапно остановилась за пешеходным переходом. Предположительно, на этом автомобиле и был совершен наезд.
В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека обещали прокомментировать ДТП позже.
Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
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