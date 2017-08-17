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Что нужно для получения разрешения на строительство дома в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443319-ru.html

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17 августа 2017, 18:29       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека проинформировало, что нужно для получения разрешения строительства жилого дома на территории столицы.
Чтобы построить дом на руках должны быть:
<ul> <li>государственный акт о праве частной собственности на земельный участок (красная книга);</li> <li>проект индивидуального жилого дома;</li> <li>разрешение на строительство, которое выдается Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека.</li> </ul> Жители столицы должны знать, что строительство объекта без этих документов будет расцениваться, как незаконным или самовольным. В случае выявления фактов незаконного (самовольного) строительства принимаются меры по сносу незаконных объектов.
Для дополнительных вопросов горожане могут обращаться по адресу: микрорайон Тунгуч, дом 57. Телефон (0312) 97-51-22.
Начальник управления землепользования и строительства мэрии Бишкека Талант Иманакун уулу каждый четверг с 09.00 до 12.00 часов проводит личный прием граждан, записаться можно по вышеуказанному телефону.
По интересующимся вопросам касательно самовольных захватов, незаконного строительства горожане могут обратиться через страницу управления в соцсетях.
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