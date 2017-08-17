В горах Алматинской области задержали вооруженного кыргызстанца

17 августа 2017, 18:02 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. В горах Раимбекского района Алматинской области 16 августа казахстанские пограничники задержали 41-летнего гражданина Кыргызстана, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой полицию области.

В своих показаниях кыргызстанец сказал, что в поисках пропавшего скота заблудился в горах и случайно пересек границу Казахстана. У задержанного изъято нарезное ружье "Тигр", калибра 7,62 мм. Каких-либо разрешительных документов на оружие задержанный не имел.

Кыргызстанец, как сообщается, понесет ответственность за нарушение госграницы Казахстана, а также против него возбуждено уголовное – незаконное хранение огнестрельного оружия.

Напомним, что 16 августа казахстанские пограничники в Алматинской области задержали двух граждан Кыргызстана. У задержанных при себе были охотничье ружья марки "Тигр" и гладкоствольное ружье марки "ТОЗ" с боеприпасами.

Кыргызстанцы заявили, что заблудились при поиске скота, а оружие и боеприпасы прихватили с собой для защиты от диких животных. Они были задержаны в Райымбекском районе Казахстана, который граничит с Иссык-кульской областью.