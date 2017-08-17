Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Таш-Кумыре и Тогуз-Тороуском районе выявили нарушения на 1,3 млн сомовВ Таш-Кумыре и Тогуз-Тороуском районе выявили нарушения на 1,3 млн сомовМинздрав отмечает подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциямиМинздрав отмечает подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями

В ближайшие три часа скорость ветра может достигнуть 15-20 м/с

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364977_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443316-ru.html

Похожие новости

Лучше связь, выше скорость мобильного интернета от оператора О!

А.Атамбаев и В.Путин обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита в РФ

"Безлимитный 4G" от MegaCom: живи на максимальной скорости!

"Безлимитный 4G" от MegaCom: живи на максимальной скорости!

Внимание! В ближайшее время ожидается сильный ветер в Бишкеке

17 августа 2017, 17:43       Комментарии

По данным Гидрометцентра, с 17.00 до 20.00 по городу Бишкек и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 15-20 метров в секунду.
В связи с этим столичная мэрия, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.
Мэрия просит обращаться в Call-центр (службу оперативного реагирования) на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру 0554 -182-185.
Об аварийных деревьях можно сообщить через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум