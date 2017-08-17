В ближайшие три часа скорость ветра может достигнуть 15-20 м/с

17 августа 2017, 17:43 Комментарии

По данным Гидрометцентра, с 17.00 до 20.00 по городу Бишкек и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигнуть 15-20 метров в секунду.

В связи с этим столичная мэрия, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

Мэрия просит обращаться в Call-центр (службу оперативного реагирования) на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру 0554 -182-185.

Об аварийных деревьях можно сообщить через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.