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Не поеду! Не трогай! В сети обсуждают маму, силой забирающую сына у бабушки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364976_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443313-ru.html

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17 августа 2017, 18:08       Комментарии

Пользователи социальной сети Facebook обсуждают видео, на котором мама забирает своего 10-летнего сына у бабушки.
По видео понятно, что ребенок кричит и плачет, повторяя: "Барбайм!" (не поеду). Попутно он цепляется сначала за пожилую женщину, а потом изо всех сил оказывает сопротивление. Однако мама и еще одна женщина силой тащат его к выходу. Мужчины на видео останавливают бабушку, чтобы та не мешала им.
Вслед бабушка только и успела попросить, чтобы ребенка не заставляли плакать.
По словам пользователя Эркина Кайымова, который и выложил видео в сеть, этот инцидент произошел в районе Кара-Кулджа Ошской области. После развода родителей ребенок жил с бабушкой, то есть с матерью его отца. Позже отец умер, а суд вынес решение отдать ребенка маме, хотя есть решение суда о том, что ребенок сам волен выбирать с кем жить. "Еще до развода мама била ребенка, и потому он очень боится своей мамы", - добавил он.

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