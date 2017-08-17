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Сильный ветер ожидается в Бишкеке в течение двух часов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443312-ru.html

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17 августа 2017, 17:43       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. В Бишкеке в течение последующих 2,5 часа, до 20.00, возможен сильный ветер - 15-20 метров в секунду, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Кыргызгидромет.
По данным Гидрометцентра, непогода ожидается в Бишкеке и Чуйской области.
В связи с этим муниципалитет, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, советует автолюбителям не парковать машины рядом с деревьями и объектами облегченного типа.
Мэрия просит обращаться в сall-центр (службу оперативного реагирования) по номерам 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по (0554) 18-21-85.
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