Сильный ветер ожидается в Бишкеке в течение двух часов

17 августа 2017, 17:43 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. В Бишкеке в течение последующих 2,5 часа, до 20.00, возможен сильный ветер - 15-20 метров в секунду, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Кыргызгидромет.

По данным Гидрометцентра, непогода ожидается в Бишкеке и Чуйской области.

В связи с этим муниципалитет, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, советует автолюбителям не парковать машины рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

Мэрия просит обращаться в сall-центр (службу оперативного реагирования) по номерам 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по (0554) 18-21-85.

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