Что нужно для получения разрешения на строительство дома?

17 августа 2017, 17:37 Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека информирует горожан, что необходимо получить для разрешения строительства жилого дома на территории столицы.

Чтобы построить дом на руках должны быть:

— государственный акт о праве частной собственности на земельный участок (красная книга);

— проект индивидуального жилого дома;

-разрешение на строительство, которое выдается Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек.

Жители столицы должны знать, что строительство объекта без вышеуказанных документов будет расцениваться, как незаконным или самовольным. В случае выявления фактов незаконного (самовольного) строительства Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек принимаются меры по сносу незаконных объектов.

В целях более широкого информирования гостей и жителей столицы по строительству на законных основаниях необходимо обратиться по адресу: Бишкек, микрорайон "Тунгуч", д. 57, тел. 0(312) 975122.

Кроме того начальником Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек Талантом Иманакун уулу каждый четверг с 09.00 до 12.00 проводиться личный прием граждан, записаться можно по вышеуказанному телефону.