Что нужно для получения разрешения на строительство дома?

17 августа 2017, 17:37 Комментарии
Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека информирует горожан, что необходимо получить для разрешения строительства жилого дома на территории столицы.
Чтобы построить дом на руках должны быть:
— государственный акт о праве частной собственности на земельный участок (красная книга);
— проект индивидуального жилого дома;
-разрешение на строительство, которое выдается Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек.
Жители столицы должны знать, что строительство объекта без вышеуказанных документов будет расцениваться, как незаконным или самовольным. В случае выявления фактов незаконного (самовольного) строительства Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек принимаются меры по сносу незаконных объектов.
В целях более широкого информирования гостей и жителей столицы по строительству на законных основаниях необходимо обратиться по адресу: Бишкек, микрорайон "Тунгуч", д. 57, тел. 0(312) 975122.
Кроме того начальником Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек Талантом Иманакун уулу каждый четверг с 09.00 до 12.00 проводиться личный прием граждан, записаться можно по вышеуказанному телефону.