Минздрав отмечает подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями

17 августа 2017, 17:41 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Кабар/. Министерство здравоохранения отмечает подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Аалиев.

По его словам, с конца мая 2017 года, как обычно в летнее время года, в республике наблюдается подъем заболеваемости кишечными инфекциями. До сих пор ситуация не стабилизировалась. В инфекционной больнице лечение получают 194 больных, большее количество из них - дети. Из 250 ежедневно обращающихся в больницу за помощью граждан 100 - с симптомами кишечных инфекций, из них 50-60 госпитализируются.

Аалиев сообщил, что днем на приеме вахту несут 6-7 врачей, ночью - 3, на посту в реанимации круглосуточно находятся два врача.

Врач посоветовал родителям и взрослым быть внимательными в вопросе по уходу за детьми: постоянно содержать руки детей в чистоте, не кормить с рук на базаре или в других сомнительных точках общественного питания.