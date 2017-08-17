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Новости Кыргызстана

Сильный ветер ожидается в Бишкеке в течение двух часовСильный ветер ожидается в Бишкеке в течение двух часов

В Ошской области создана новая мобильная казарма ПВО

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshskoi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443309-ru.html

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17 августа 2017, 17:51       Комментарии

ОШ, 17.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В селе Мырза-Аке Узгенского района Ошской области сдана в эксплуатацию новая мобильная казарма при войсковой части №75565 Вооруженных сил КР противовоздушной обороны. Об этом сообщил командир данной части полковник Болушев Эмильбек.
По его словам, 16 августа 2017 года прошла церемония открытия новой мобильной казармы противовоздушной обороны площадью в 500 квадратных метров. Казарма является мобильной, то есть её можно за один день разобрать и во второй день собрать в другом месте. Внутри казарма оборудована всем необходимым оборудованием, мебелью и спортивными тренажёрами для солдат.
"В свободное время солдаты могут заняться спортом в современном тренажёрном зале или посмотреть новости, фильмы в комнате отдыха", - сообщил он.
Казарма рассчитана на 50 мест и собрана из турецких модуль-конструкций. Главной задачей казармы является круглосуточное обеспечение авиационной безопасности Кыргызской Республики.

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