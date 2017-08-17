Сегодня: приграничные вопросы, сексуальное рабство, снег в Бостери

17 августа 2017, 17:30 Комментарии

Приграничные вопросы. По итогам заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном премьер-министр РУз Абдулла Арипов заявил, что узбекская сторона удовлетворена переговорами по различным вопросам.

По его словам, переговоры с Кыргызстаном прошли в свойственной узбекско-кыргызской обстановке - открыто и дружественно. Он подчеркнул, что для президента РУз Шавката Мирзиёева вопрос укрепления двусторонних отношений между соседями, в том числе и КР, является одним из приоритетных направлений во внешней политике.

Кроме того, по словам главы кабмина РУз, переговоры по правовому оформлению кыргызско-узбекской госграницы прошли результативно.

Свободен. Калыкбек Султанов освобожден от должности советника президента Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ 17 августа подписал президент Алмазбек Атамбаев. Султанов был назначен советником в мае 2016 года.

Госохрвну переоденут. Главное управление государственной специализированной службы охраны МВД объявило тендер на закупку форменного обмундирования для своих сотрудников.

Организация планирует закупить полное форменное обмундирование для сотрудников госохраны МВД. В комплект входят кепи, куртка-брюки, шапка-ушанка, фуражка, рубашки с длинными рукавами, туфли милицейские, ботинки с высокими берцами и утепленная куртка.

Сексуальное рабство. Полиция турецкого города Анталья задержала группу мужчин, предположительно, принуждавших девушек из Кыргызстана к занятию проституцией.

По данным СМИ, во время рейда в районах Манавгат, Сиде, Селимийе и Кумкой по подозрению в принуждении иностранок к занятию проституцией были задержаны семеро мужчин. Полиция сообщает, что стало известно о шести гражданках Кыргызстана и пяти женщинах из Узбекистана, которых держали в сексуальном рабстве

Снег на Иссык-Куле. Cегодня, в селе Бостери Иссык-Кульской области выпал снег.

Напомним, примерно неделю назад казахстанские СМИ также опубликовали фото и видео отдыхающих, которые запечатлели снег на берегу озера Иссык-Куль. Однако многие местные СМИ не поверили в эту информацию, обозначив ее как "фейковую".

Задождило. Как сообщил Кыргызгидромет, ночью в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областях местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, в Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях без осадков.

Днем в Иссык-Кульской области местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.