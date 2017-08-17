Необычное, но уже привычное явление, — на Иссык-Куле снова град

17 августа 2017, 17:12 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. В Иссык-Кульской области снова идут дожди вперемешку с градом, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан отдыхающие в пансионатах села Кара-Ой на северном побережье.

© Фото / Айжамал Туланбек кызыВ Иссык-Кульской области снова идут дожди вперемешку с градом Несколько дней назад природа удивила иссыккульцев необычной погодой - также шли дожди и град во время туристического сезона.

Не для всех град хорошая новость. Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности, он уничтожил 488 гектаров посевных земель в Тюпском районе. Местные жители обратились к министру Нурбеку Мурашеву с просьбой решить вопрос с посевами пшеницы и ячменя в следующем году. Тот пообещал решить проблему.

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