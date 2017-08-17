17 августа 2017, 17:35 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. У Бишкека появится свой туристический бренд, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В столичном муниципалитете вице-мэр Айгуль Рыскуловой встретилась с международным координатором глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистемы Костубх Шарма.

На встрече были обсуждены возможные варианты брендирования столицы республики.

Рыскулова отметила, что бренд Бишкека в будущем будет способствовать привлечению в город потока туристов, финансов и инвестиций. Под разработанным брендом будут выпускаться различные товары потребления, услуги, реклама, которые повысят узнаваемость и популярность Бишкека, сказано в сообщении мэрии.

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