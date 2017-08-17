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В бюджетных учреждениях Таш-Кумыра выявлены финансовые нарушения на 1,3 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-byud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443305-ru.html

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17 августа 2017, 17:03       Комментарии

Территориальным подразделением Счетной палаты КР по городу Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям по результатам аудита составления и исполнения бюджета города Таш-Кумыр и Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1,3 млн сомов, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Установлены резервы и потери бюджета на 1,3 млн сомов. В частности, содержание сверхштатных единиц составило 387,8 тыс. сомов, потери бюджета в связи с принятием органами местного самоуправления решений, противоречащих действующему законодательству – 200,0 тыс. сомов, выплата компенсаций за вынужденный прогул по решению суда – 634,7 тыс. сомов, другие потери бюджета — 51,8 тыс. сомов.
Из указанной суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 725,6 тыс. сомов. 122,8 тыс. сомов возмещены в ходе аудита.
Также аудитом выявлены резервы и потери бюджета на 632,6 тыс. сомов. Из них, сверхнормативные расходы ГСМ составили 149,0 тыс. сомов, сверхлимитное потребление электроэнергии — 58,8 тыс. сомов, штрафные санкции за нарушение правил пользования электроэнергией — 424,8 тыс. сомов.

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