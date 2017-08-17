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Что нужно для получения разрешения на строительство дома в Бишкеке?

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chto-nuzh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443303-ru.html

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17 августа 2017, 17:10       Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек информирует бишкекчан, что необходимо получить для разрешения строительства жилого дома на территории столицы.
Чтобы построить дом на руках должны быть:
- государственный акт о праве частной собственности на земельный участок (красная книга);
- проект индивидуального жилого дома;
- разрешение на строительство, которое выдается Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек.
Жители столицы должны знать, что строительство объекта без вышеуказанных документов будет расцениваться, как незаконным или самовольным. В случае выявления фактов незаконного (самовольного) строительства Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек принимаются меры по сносу незаконных объектов.
Поэтому в целях более широкого информирования гостей и жителей столицы по строительству на законных основаниях необходимо обратиться по адресу: г. Бишкек, мкр. Тунгуч, д. 57, тел. 0(312) 975122.
Кроме того начальником Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек Талантом Иманакун уулу каждый четверг с 09.00 до 12.00 часов проводиться личный прием граждан, записаться можно по вышеуказанному телефону.
По интересующимся вопросам касательно самовольных захватов, незаконного строительства горожане могут обратиться и через социальные сети:
https://www.facebook.com/uzsbishkek/?fref=ts, а также написать письменное обращение на нашу электронную почту: uzsbishkek@mail.ruлибо dihc-bishkek@mail.ru

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