На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов примут участие 215 кыргызстанцев

17 августа 2017, 17:21 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта завершило подготовку к участию на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. В состав национальной делегации вошли 215 человек.

Как сообщил ведущий специалист отдела молодежной политики Госагентства Талгат Абдрахманов, Кыргызстан впервые примет участие в данном мероприятии и поэтому представители ведомства подошли с большой ответственностью к формированию национальной делегации.

"У Кыргызстана первый опыт участия на данной площадке. На данный момент с нашей стороны была проделана большая работа. С начала года был сформирован национальный состав комитета, затем мы провели переговоры с членами национального совета стран СНГ. Нами уже сформирована и закреплена команда, в состав которой вошли 215 человек. Они являются представителями разных направлений: политики, культуры, спорта, искусства и общественных организаций", - рассказал он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года на двух площадках: торжественный парад делегаций - в Москве и сам фестиваль – в Олимпийской парке в Сочи. Лозунгом мероприятия был определен: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!"

В этом году, по данным организаторов мероприятия, наблюдается очень большая заинтересованность от стран со всего мира. На сегодня для участия в фестивале было одобрено 50 тысяч заявок для представителей из 186 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторы также отметили, что перелет участников оплачивается принимающей стороной, и для них предусмотрены расходы на проживание, питание и приобретение единой экипировки.