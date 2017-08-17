В мэрии Бишкека обсудили готовность УИК к выборам

17 августа 2017, 16:56 Комментарии

В здании мэрии состоялось заседание Свердловского районного штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям находящимся на территории района, в решении вопросов при подготовке и проведении выборов президента Кыргызстана. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в заседании участие приняли глава района Самарбек Болотбеков, заместитель председателя Государственной регистрационной службы Русланбек Сарыбаев, а также руководители городских, районных служб и МТУ.

Заместитель председателя штаба Чынгыз Байсов проинформировал присутствующих о состоянии готовности помещений участковых избирательных комиссий к предстоящим выборам.

По итогам заседания штаба были даны поручения по дальнейшему материально-техническому обеспечению избирательных участков и содействию ГРС по вопросам уточнения списков избирателей.