Кыргызстан-Узбекистан: Прорыв в отношениях и реальные перспективы сближения

17 августа 2017, 16:52 Комментарии

Историческое событие региональной политики произошло 16 августа 2017 года: впервые за годы независимости стран в Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана.

И, впервые за восемь лет в Бишкеке под председательством глав правительств Кыргызстана и Узбекистана состоялось заседание межправительственной комиссии Кыргызстана и Узбекистана по двустороннему сотрудничеству, а также встреча правительственных делегаций по вопросам делимитации и демаркации госграницы, которые не собирались также с 2009 года на уровне межправительственной комиссии.

Не секрет, что обе наши страны связаны очень крепко не только географически, они имеют общую историю, общие языковые и культурные традиции, но последние семь лет эти связи были почти на нуле. Поэтому сторонам было о чем поговорить – переговоры, к которым правительства двух стран интенсивно готовились несколько месяцев, длились более восьми часов и завершились подписанием протокола заседания межправкомиссии и протокола совместного заседания делегаций по делимитации и демаркации границы.

Повестка дня заседаний была крайне обширной: от обсуждения тем торгово-экономического сотрудничества до проведения дней культуры, а переговорам в Бишкеке предшествовал обмен визитами правительственных делегаций на уровне вице-премьер-министров двух стран, а также организация культурных и спортивных мероприятий в приграничных областях в октябре 2016 года. Переговоры рабочих групп правительственных делегаций по демаркации и делимитации госграницы были возобновлены в сентябре 2016 года, и с тех пор проведены 15 встреч специалистов.

Важность момента долгожданной встречи на переговорах в кыргызской столице подчеркивали обе стороны: в возобновлении работы комиссии, как площадки для решения множества возникающих вопросов двустороннего сотрудничества, заинтересованы и Кыргызстан, и Узбекистан, потому что это отвечает их интересам, а отсутствие взаимодействия не соответствует текущему моменту отношений между станами.

О том, что в обеих странах придают большое значение сотрудничеству, свидетельствует и уровень председателей: с кыргызской стороны комиссию возглавляет премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, с узбекской – глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов. Причем у Узбекистана такой высокий уровень руководства комиссией имеется только с Российской Федерацией, что, опять же, указывает на важность развития отношений с ближайшим соседом – с Кыргызстаном. Кроме того, статус глав комиссий позволит странам оперативно обсуждать и принимать решения по самым актуальным вопросам.

Наличие существующего прогресса в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном заметно с первых минут переговоров делегаций: они настроены по-деловому и сразу же заявили о готовности активизировать торгово-экономическое сотрудничество и до конца года в два раза увеличить товарооборот, отметив, что для развития взаимодействия надо стремиться снимать все имеющиеся барьеры. Первый подписанный протокол фактически и определил планы Кыргызстана и Узбекистана на ближайшую перспективу в развитии торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных связей.

Оба премьера откровенно заявили, что после длительной паузы совместными усилиями сторон оживление отношений между странами началось с осени 2016 — года. Это стало возможным благодаря постоянным контактам между президентами Алмазбеком Атамбаевым и Шавкатом Мирзизёевым, которые открыли совершенно новую страницу кыргызско-узбекских отношений, что дало результат: по итогам первого полугодия 2017 года товарооборот вырос в 1,8 раза, и до конца года его планируют довести до $ 200 млн. При этом стороны неоднократно подчеркивали, что достичь прогресса в торговле, развивать двусторонние связи по разным направлениям не возможно без снятия существующих барьеров, в том числе в ограничении передвижения людей и грузов через границу.

Глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что обсуждал с Абдуллой Ариповым вопросы возобновления работы пунктов пропуска на границе (большая часть КПП на кыргызско-узбекской остаются закрытыми с 2010 года), вопросы, связанные с транспортными и людскими потоками, создания совместных предприятий, логистических центров. Кроме того, стороны обсуждают возможности взаимной поставки продукции:

"Узбекская сторона готова поставлять на рынок Кыргызстана сельскохозяйственную технику, автомобили, бытовой техники, кыргызская сторона готова поставлять продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, молочную и мясную продукцию, а также текстильное производство и электроламповую продукцию, — заявил кыргызский премьер, подводя итоги заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству", – заявил Жээнбеков.

Представители и кыргызской, и узбекской сторон комиссии в течение всего дня не скрывали, что очень довольны наконец-то состоявшимся диалогом, в чем сегодня они крайне заинтересованы:

"Кыргызстан – наш ближайший сосед и надежный партнер, и Узбекистан имеет политическую волю к продолжению доверительного и открытого диалога во всех сферах двустороннего взаимодействия и готов направить усилия на укрепление многопланового сотрудничества. В ходе прошедших переговоров стороны обсудили ключевые вопросы кыргызско-узбекских отношений, перспективы расширения торгово-экономического, транспортно-коммуникационного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества и дали поручения соответствующим ведомствам о наращивании товарооборота и расширения сфер взаимодействия, – заявил премьер-министр Узбекистана Арипов.

В целом, в вопросах торгово-экономического сотрудничества стороны достаточно быстро пришли к взаимопониманию, но проблемы границы заставили поволноваться всех участников переговоров, потому что именно они заняли основную часть времени встречи и прошли в несколько раундов. Дело в том, что кыргызская и узбекская правительственные делегации по вопросам делимитации и демаркации госграницы не встречались в формате межправительственной комиссии с 2009 года, и положительная динамика в этом вопросе, как и в развитии политических и экономических связях, наметилась только в сентябре 2016 года и отличалась высокой интенсивностью встреч.

Чуть менее чем за год рабочие групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации госграницы провели 15 встреч и к заседанию в Бишкеке подготовили проект описания прохождения проектной линии кыргызско-узбекской госграницы. На сегодняшний день сторонами описано 1170,53 км границы, общая протяженность которой составляет 1378 км. По итогам заседания в Бишкеке стороны заявили о намерении подготовить промежуточный Договор о границе, куда будут включены данные описанные километры. Подписание Договора позволит сторонам приступить к делимитации 84% линии госграницы.

"Уверен, что подписание промежуточного Договора придаст позитивный импульс дальнейшей работе наших делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы и выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень", – заявил по итогам переговоров премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

В правительстве Кыргызстана уверены, что подготовка промежуточного договора о прохождении линии границы и решение с узбекской стороной вопросов по делимитации границы и позволит снизить напряженность на границе между странами, о чем журналистам заявил вице-премьер министр Жениш Разаков. Уже сегодня частота конфликтов на границе практически сведена к нулю, хотя еще три-четыре года назад практически каждые весна и лето не проходили без крупных, даже вооруженных инцидентов, сопровождавшихся взаимным обвинением сторон, и такое спокойствие в приграничной зоне есть безусловная заслуга правительства, уделяющего большое внимание ситуации в таких зонах.

Помимо этого, в правительстве КР уверены, что вслед за подписанием промежуточного Договора о границе Кыргызстан и Узбекистан на основе взаимного уважения смогут быстрее найти решение по так называемым спорным участкам и приступить к решению вопросов кыргызских и узбекских анклавов, что в определенном смысле пока остается своеобразной болевой точкой, особенно для населения этих территорий.

Возобновление активного диалога между Кыргызстаном и Узбекистаном, несомненно, является важным не только в двустороннем аспекте, но и имеет большое значение для сотрудничества в вопросах многостороннего взаимодействия. Но еще большее значение оно имеет для жителей приграничных районов двух стран, которые получили реальную надежду на восстановление разорванных связей и контактов, которые объединяют страны ни один десяток лет.