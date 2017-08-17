Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шестерых кыргызстанок держали в сексуальном рабстве в ТурцииШестерых кыргызстанок держали в сексуальном рабстве в ТурцииПосольство уверяет, что кыргызским студентам своевременно выдают учебные визы в КитайПосольство уверяет, что кыргызским студентам своевременно выдают учебные визы в Китай

Корейские режиссеры поделятся опытом производства ТВ-программ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/korejs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443297-ru.html

Похожие новости

Apple выделит $1 млрд на производство собственных шоу и сериалов

Таджикский ТАЛКО увеличивает производство в условиях роста мировых цен на алюминий

Два утопленника и попытка суицида — что случилось за выходные в КР

Япония развернула системы ПРО для перехвата северокорейских ракет

Журналистка из Бишкека решила попытать счастья на "Новой фабрике звезд"

17 августа 2017, 16:32       Комментарии

С 21 по 25 августа в учебном центре КТРК в рамках образовательной программы "ГазPRом медиа-ивент 2017" пройдет ряд тренингов под названием "Производство развлекательных программ и телесериалов". Мероприятие проводится Общественной Телерадиовещательной Корпорацией Кыргызской Республики (КТРК), Корейским институтом образования продюсеров (KPDE) и Республиканским учебным центром медиакомуникаций (РУЦМ) при поддержке компании "Газпром Кыргызстан". Семинар позволит продюсерам, режиссерам, журналистам и операторам Кыргызстана освоить и узнать важные аспекты производства телесериалов, развлекательных и образовательных программ.
Мероприятие пройдет с 21 по 25 августа 2017 года в учебном центре КТРК и станет второй образовательной сессией в рамках образовательной программы "ГазPRом медиа-ивент 2017".
"ГазPRом медиа-ивент 2017 — площадка, которая позволит специалистам из разных сфер обмениваться опытом, получать познавательный контент и тем самым, повышать свою квалификацию. В рамках первых образовательных сессий мероприятия проводятся для журналистов, представителей медиа-сфер, последующие мы планируем провести для маркетологов и PR-специалистов. Данная инициатива полностью отвечает миссии "Газпром Кыргызстан" как социально-ответственной компании и помогает неуклонно следовать принципам "Газпром": реализовывать социальные программы для населения, проводить экологические и образовательные акции", — рассказывает начальник Службы по связям с общественностью и СМИ Асель Абыкеева.
Главными спикерами 5-дневного тренинга выступят 2 известных корейских режиссера:
ЖангТхе Енг — Художественный руководитель телеканала MBC. Основные работы: "Увидимся во вторник", "Будем жить улыбаясь", "Люди полицейские", "Тот человек тогда", "Держись".
Ли Ын Жин – продюсер сериалов "Лунная семья", "Дочь богача", "Первая любовь", "Нефтяная скважина", "Девушка, которую знакомили сотни раз", "Желание", "Леопард в Килиманджаро", "Апрельский поцелуй".
В программе обучения:
— Анализ основных ноу-хау производства развлекательных программ;
— Секреты привлечения зрительской аудитории;
— Основные элементы планирования и производства;
— Будущее продюсеров и режиссеров;
— Кинотеория;
— Обсуждение между лекторами и слушателями, анализ популярных телепрограмм Кыргызстана (1 развлекательная программа, 1 сериал, 1 образовательная программа).
К участию в семинаре приглашаются все заинтересованные медиа-специалисты.
Обучение для участников тренинга пройдет на БЕСПЛАТНОЙ основе в учебном центре КТРК.
За дополнительной информацией и для регистрации на семинар обращаться к Розе Таштаналиевой по электронной почте rtashtanalieva@gmail.com

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум