Корейские режиссеры поделятся опытом производства ТВ-программ

17 августа 2017, 16:32 Комментарии

С 21 по 25 августа в учебном центре КТРК в рамках образовательной программы "ГазPRом медиа-ивент 2017" пройдет ряд тренингов под названием "Производство развлекательных программ и телесериалов". Мероприятие проводится Общественной Телерадиовещательной Корпорацией Кыргызской Республики (КТРК), Корейским институтом образования продюсеров (KPDE) и Республиканским учебным центром медиакомуникаций (РУЦМ) при поддержке компании "Газпром Кыргызстан". Семинар позволит продюсерам, режиссерам, журналистам и операторам Кыргызстана освоить и узнать важные аспекты производства телесериалов, развлекательных и образовательных программ.

Мероприятие пройдет с 21 по 25 августа 2017 года в учебном центре КТРК и станет второй образовательной сессией в рамках образовательной программы "ГазPRом медиа-ивент 2017".

"ГазPRом медиа-ивент 2017 — площадка, которая позволит специалистам из разных сфер обмениваться опытом, получать познавательный контент и тем самым, повышать свою квалификацию. В рамках первых образовательных сессий мероприятия проводятся для журналистов, представителей медиа-сфер, последующие мы планируем провести для маркетологов и PR-специалистов. Данная инициатива полностью отвечает миссии "Газпром Кыргызстан" как социально-ответственной компании и помогает неуклонно следовать принципам "Газпром": реализовывать социальные программы для населения, проводить экологические и образовательные акции", — рассказывает начальник Службы по связям с общественностью и СМИ Асель Абыкеева.

Главными спикерами 5-дневного тренинга выступят 2 известных корейских режиссера:

ЖангТхе Енг — Художественный руководитель телеканала MBC. Основные работы: "Увидимся во вторник", "Будем жить улыбаясь", "Люди полицейские", "Тот человек тогда", "Держись".

Ли Ын Жин – продюсер сериалов "Лунная семья", "Дочь богача", "Первая любовь", "Нефтяная скважина", "Девушка, которую знакомили сотни раз", "Желание", "Леопард в Килиманджаро", "Апрельский поцелуй".

В программе обучения:

— Анализ основных ноу-хау производства развлекательных программ;

— Секреты привлечения зрительской аудитории;

— Основные элементы планирования и производства;

— Будущее продюсеров и режиссеров;

— Кинотеория;

— Обсуждение между лекторами и слушателями, анализ популярных телепрограмм Кыргызстана (1 развлекательная программа, 1 сериал, 1 образовательная программа).

К участию в семинаре приглашаются все заинтересованные медиа-специалисты.

Обучение для участников тренинга пройдет на БЕСПЛАТНОЙ основе в учебном центре КТРК.

За дополнительной информацией и для регистрации на семинар обращаться к Розе Таштаналиевой по электронной почте rtashtanalieva@gmail.com