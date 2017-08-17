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Посольство уверяет, что кыргызским студентам своевременно выдают учебные визы в Китай

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443296-ru.html

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17 августа 2017, 16:31       Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Посольство Китая в Бишкеке прилагает максимальные усилия для своевременного оформления виз кыргызским студентам, обучающимся в китайских вузах. Детали этого вопросы обсудили статс-секретарь кыргызского МИДа Айбек Омокеев и посол Китая в КР Сяо Цинхуа.
Китайский дипломат заверил, что посольство, учитывая необходимость своевременного выезда в Китай студентов из Кыргызстана к началу учебного периода, приложит максимальные усилия по завершению оформления виз студентам.
Он также указал, что посольство в приемные дни принимает до 60 студентов.
Во встрече также принял участие заместитель министра образования и науки Кыргызстана Кудайберди Кожобеков.

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