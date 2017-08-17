Посольство уверяет, что кыргызским студентам своевременно выдают учебные визы в Китай

17 августа 2017, 16:31 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Посольство Китая в Бишкеке прилагает максимальные усилия для своевременного оформления виз кыргызским студентам, обучающимся в китайских вузах. Детали этого вопросы обсудили статс-секретарь кыргызского МИДа Айбек Омокеев и посол Китая в КР Сяо Цинхуа.

Китайский дипломат заверил, что посольство, учитывая необходимость своевременного выезда в Китай студентов из Кыргызстана к началу учебного периода, приложит максимальные усилия по завершению оформления виз студентам.

Он также указал, что посольство в приемные дни принимает до 60 студентов.

Во встрече также принял участие заместитель министра образования и науки Кыргызстана Кудайберди Кожобеков.