Жээнбеков: Модернизация заводов "Кошой" и "Каинды-Кант" полностью решит проблему сбыта сахарной свеклы

17 августа 2017, 16:46 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. После модернизации заводов "Кошой" и "Каинды-Кант", которая должна завершиться к 1 октябрю 2017 года, проблема сбыта сахарной свеклы в Кыргызстане будет снята. Кроме того, страна полностью обеспечит себя собственным сахаром. Об этом премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заявил в ходе встречи с руководителями крестьянских хозяйств Ысык-Атинского района Чуйской области, сообщает пресс-служба правительства КР.

Руководитель хозяйства "Тулпар" Эркин Сманалиев обратился к главе правительства с просьбой оказать содействие в сбыте выращенного урожая.

Жээнбеков подчеркнул, что эта проблема будет решена.

"По плану сахарные заводы "Кошой" и "Каинды-Кант" проходят модернизацию. После этого проблема сбыта свеклы будет снята. Учитывая важность развития сельского хозяйства, Правительство продолжает реализацию проекта "Финансирование сельского хозяйства-5", в рамках которого фермеры получают льготные кредиты для развития своего дела, приобретения оборудования и спецтехники. Поэтому призываю всех фермеров, активно участвовать в этой программе, разработанной именно для вас", - сказал глава правительства.

Далее Жээнбеков посетил семеноводческое предприятие "Томат.kg". В этом году здесь по украинской технологии выращивают несколько сортов томата из семян, привезенных из Франции. Площадь надела составляет 419 гектаров.

Руководитель предприятия "Томат.kg" Жапаркул Саккараев рассказал, что в прошлом году помидоры здесь выращивали на участке площадью 550 гектаров. Урожайность составила в среднем 30 тонн продукции с 1 гектара. В нынешнем году планируется значительно повысить урожайность - до 80-100 тонн с 1 гектара. На следующий год будет увеличена посевная площадь до 1500 гектаров.

Кроме того, недавно это семеноводческое предприятие получило сертификат соответствия пищевой безопасности, позволяющий экспортировать продукцию в Европу, страны Евразийского экономического союза и Персидского залива.

Премьер-министр далее ознакомился с деятельностью крестьянского хозяйства "Азамат" в селе Кен-Булун.

Глава хозяйства Юнус Идиров сообщил, что выращивает несколько сортов лука. В среднем урожай с 1 гектара достигает 80-90 тонн. Большая часть выращенной продукции экспортируется в страны СНГ, а оттуда частично идет на реэкспорт в дальнее зарубежье.

Жээнбеков отметил, что в Кыргызстане завершено строительство уже нескольких логистических центров.

"Параллельно строятся другие логистические центры. Благодаря им у крестьян появится возможность продавать свою продукцию напрямую, без посредников, как на внутренний рынок, так и на рынок стран Евразийского экономического союза и Евросоюза. Вместе с этим необходимо наличие конкурентоспособной среды, позволяющей фермерам продавать выращенный урожай по стабильной и высокой цене. Тяжелый труд крестьянина должен быть сполна оправдан", - констатировал премьер.