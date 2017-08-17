Что нужно для получения разрешения на строительство дома?

17 августа 2017, 16:30 Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека информирует бишкекчан, что необходимо получить для разрешения строительства жилого дома на территории столицы.

Как сообщила пресс-служба мэрии, чтобы построить дом, на руках должны быть:

- государственный акт о праве частной собственности на земельный участок (красная книга);

- проект индивидуального жилого дома;

- разрешение на строительство, которое выдается Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека.

Жители столицы должны знать, что строительство объекта без вышеуказанных документов будет расцениваться как незаконное или самовольное. В случае выявления фактов незаконного (самовольного) строительства Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек принимает меры по сносу незаконных объектов.

По вопросу строительства на законных основаниях необходимо обратиться по адресу: Бишкек, мкр Тунгуч, 57, номер телефона 0(312) 975122.

Начальник Управления землепользования и строительства мэрии Талант Иманакун уулу каждый четверг с 09:00 до 12:00 проводить личный прием граждан, записаться на который можно, позвонив по телефону 0(312) 975122.