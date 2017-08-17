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Бекназаров: Бабанов и Текебаев воевали за "Мегаком"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364967_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443293-ru.html

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17 августа 2017, 16:20       Комментарии

"
После моего ухода с поста генпрокурора Бабанов и Текебаев за "Мегаком" воевали", - заявлял экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров в интервью газете "Дело №" в апреле 2013 года.
Издание в своей недавней публикации "Суд над Текебаевым: Главное творится за кулисами" напомнило, что тогда Бекназаров говорил по делу "Мегакома". В статье отмечено, что категоричные утверждения Бекназарова при даче показаний в ходе судебного процесса о том, что Текебаев к послереволюционной возне вокруг "Мегакома" не имел вообще отношения, выглядят весьма странно.
Ниже автор статьи привел интервью экс-генпрокурора, данное в 2013 году.
"Атамекеновцы, я слышал, были заинтересованы в том, чтобы вопрос через суд решался. Да, они своего внешнего управляющего поставили, но пока я во временном правительстве был, туда никто не лез. Какой-то интерес был у Текебаева, но какой, точно не знаю. После моего ухода Бабанов и Текебаев за "Мегаком" воевали… А сейчас, получается, Салянова и Текебаев в одной связке", - сказал тогда Бекназаров.
"Но ведь генпрокурор Салянова – ставленник президента Атамбаева, он ее назначил", - удивился тогда корреспондент.
"Он назначил. Но лоббирует решения Текебаев – это весь Кыргызстан знает. И по мародерскому делу так решали", - сказал в ответ Бекназаров.
Напомним, на днях в интернете распространили телефонный разговор Азимбека Бекназарова и Камчыбека Ташиева, где предметом обсуждения стали показания политиков в суде по делу Текебаева. В записи голос похожий на Азимбека Бекназарова говорит, что наврал в суде и при каждом ложном показании просил прощения у бога.
Человек с голосом, похожим на Ташиевский, в свою очередь говорит, что ему прислали письмо, где Текебаев напоминает ему, что 22 декабря у него день рождения, 23 декабря 2010 года он поздравил его и принес вино.
"Не помню, чтобы я дарил вино и поздравлял его. Я его никогда не поздравлял", - говорит Ташиев на записи.

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