Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

У Бишкека будет свой бренд. Мэрия рассматривает вариантыУ Бишкека будет свой бренд. Мэрия рассматривает вариантыКорейские режиссеры поделятся опытом производства ТВ-программКорейские режиссеры поделятся опытом производства ТВ-программ

Шестерых кыргызстанок держали в сексуальном рабстве в Турции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364972_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443291-ru.html

Похожие новости

Сегодня: приграничные вопросы, сексуальное рабство, снег в Бостери

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов примут участие 215 кыргызстанцев

Кыргызстан-Узбекистан: Прорыв в отношениях и реальные перспективы сближения

В 2016 году из Кыргызстана уехали почти 2,5 тысячи русских

Борцы из Кыргызстана выступят на чемпионате мира в Афинах

17 августа 2017, 16:33       Комментарии

Полиция турецкого города Анталья задержала группу мужчин, предположительно, принуждавших девушек из Кыргызстана к занятию проституцией. Об этом пишет Азаттык со ссылкой на издание Milliyet.
По данным СМИ, во время рейда в районах Манавгат, Сиде, Селимийе и Кумкой по подозрению в принуждении иностранок к занятию проституцией были задержаны семеро мужчин. Полиция сообщает, что стало известно о шести гражданках Кыргызстана и пяти женщинах из Узбекистана, которых держали в сексуальном рабстве.
Во время обыска в домах обнаружены 14 телефонов, 12 сим-карт, две банковские карты и наличные деньги – 12 тысяч турецких лир и 230 евро.
Задержанных девушек полиция отправила в Департамент миграции для дальнейшей депортации.
В Турции официально зарегистрировано около 14 тысяч кыргызстанцев. Еще тысячи находятся в стране незаконно. По разным данным, только в Анталье около 6 тысяч соотечественников находятся нелегально.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум