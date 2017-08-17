Шестерых кыргызстанок держали в сексуальном рабстве в Турции

17 августа 2017, 16:33 Комментарии

Полиция турецкого города Анталья задержала группу мужчин, предположительно, принуждавших девушек из Кыргызстана к занятию проституцией. Об этом пишет Азаттык со ссылкой на издание Milliyet.

По данным СМИ, во время рейда в районах Манавгат, Сиде, Селимийе и Кумкой по подозрению в принуждении иностранок к занятию проституцией были задержаны семеро мужчин. Полиция сообщает, что стало известно о шести гражданках Кыргызстана и пяти женщинах из Узбекистана, которых держали в сексуальном рабстве.

Во время обыска в домах обнаружены 14 телефонов, 12 сим-карт, две банковские карты и наличные деньги – 12 тысяч турецких лир и 230 евро.

Задержанных девушек полиция отправила в Департамент миграции для дальнейшей депортации.

В Турции официально зарегистрировано около 14 тысяч кыргызстанцев. Еще тысячи находятся в стране незаконно. По разным данным, только в Анталье около 6 тысяч соотечественников находятся нелегально.