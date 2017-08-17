Он стучался, запертый внутри багажника, — истории бишкекского следователя

17 августа 2017, 16:31 Комментарии

Едва ли оперуполномоченного отдела по борьбе с разбойными нападениями Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека Нурлана Шакирова можно удивить низостью человеческой природы. Он каждый день сталкивается с тем, от чего вера в людей тает быстрее, чем мороженое под августовским солнцем столицы.

- Почему вы стали милиционером?

- Мой дядя давно работает в органах. Я с детства видел, как восхищенно о нем говорят, как им все гордятся, и тоже хотел, чтобы ко мне так относились. И вот с 2008 года, после университета, расследую разбойные нападения на бишкекчан.

- Расскажите про свое самое первое дело.

- Это случилось как раз после вуза. К нам обратилась бишкекчанка, у которой было кафе по улице Гагарина. Однажды ночью кто-то вывез оттуда все столы и стулья. Также воры прихватили компьютер.

Мне помогли коллеги постарше - с их помощью я вышел на людей, которые скупают все такое. У одного из них и обнаружилась мебель. Тот указал на одного мужчину. Потом мы выяснили, что он совершил около семи подобных краж в Бишкеке.

- Раскрытие какого преступление стало для вас делом чести?

- Далеко ходить не буду. Наверное, вы слышали, что в этом году был ограблен ветеран войны Леонид Тузов. В тот день к нему в квартиру постучалась женщина, попросила пустить в туалет: дескать, беременна.

Ветеран впустил ее, но следом ворвалась еще одна преступница. Угрожая ножом, они связали пенсионера и забрали около 20 боевых медалей и 180 тысяч сомов, которые он откладывал на лечение.

Мы не могли не раскрыть это дело! Я стал думать, как нам разыскать этих женщин. Рядом с домом было много магазинов, а там, как известно, часто устанавливают камеры видеонаблюдения. Нам повезло - на видео мы смогли рассмотреть, как преступницы выходили из дома потерпевшего.

После опроса жителей стало известно, что женщины - представительницы одной национальности. Мы провели среди их диаспоры оперативные мероприятия, и нам удалось выйти на преступниц.

Я лично осуществлял задержание. Меня поразила одно: эти две женщины казались беззащитными и все же выбирают жертв среди стариков, угрожая им ножом... Кем же надо быть, чтобы творить такое?!

Они ведь проделывали это не первый раз, жили за счет стариков. В их глазах раскаяния не было. "Я всю жизнь воровала, ворую и буду воровать. Ясно?" - сказала одна из них.

- Да уж. А какие еще беспринципные преступники вам попадались?

- Тот случай произошло в начале марта. Один бишкекский таксист вышел на работу. Его остановили трое парней, попросили довезти до пригорода. Машину остановили в темном месте. В этот момент один пассажир вытащил нож, а другой - пистолет. Сопротивляться было бессмысленно.

Водителю связали руки и ноги, засунули в рот кляп, поместили в багажник и... поехали грабить автозаправку. Как выяснилось позже, когда-то там работал один из злоумышленников.

Но план сорвался: недавно на окна кассы установили решетки, и парни не смогли ничего своровать.

После этого они бросили машину на обочине и скрылись. Бедняга водитель всю ночь стучал по стенкам багажника, пока наконец прохожие не услышали зов о помощи и не освободили его.

Не могу рассказать, как нам удалось их задержать, это секретная информация. Однако поймали мы их очень быстро. Преступниками оказались молодые ребята 19-20 лет. Пацаны еще.

- А вообще, какова вероятность, что, если я решу кого-то ограбить, меня найдут?

- 99 процентов! Причем мы сделаем это очень быстро. И оно того, как правило, не стоит. Приведу пример: зимой, в конце прошлого года, неизвестный напал с пистолетом на продуктовый магазин. Он в маске ворвался туда и потребовал, чтобы охрана легла на пол, а кассир, молодая девушка, сложила всю выручку в сумку.

Мы поймали его через месяц, теперь ему грозит приличный срок. А в сумке всего-то 50 тысяч сомов было. Нет, оно определенно того не стоит.

- А убийства ради денег совершают?

- Нет, только раз нанесли тяжкие телесные повреждения. Недавний случай: идет по улице студент, никого не трогает. К нему пристали двое с ножом: отдай кошелек и телефон, а не то... Студент оказался неробкого десятка, да к тому же спортсмен. Завязалась драка, и те двое избили студента.

К счастью, не стали применять нож. Тот потом в больнице лежал, а нападавших мы нашли.

- Бывало ли, что жертвы сами обезвреживали нападавших?

- Да! Представьте, спит семья: муж, жена и двое сыновей. Вдруг отец просыпается от звука шагов по дому. Оказалось, к ним пробрались четверо воров.

Мужчина громко крикнул, чтобы проснулись сыновья 17 и 19 лет. Вчетвером они стали бороться с преступниками. Одного злоумышленника им удалось скрутить и задержать. Найти сообщников было делом техники.

- Что должны делать бишкекчане, чтоб не стать жертвами воров или грабителей?

- Первым делом профилактика. Если дома или в офисе вашей компании много денег, то не стоит надеяться на авось. Рано или поздно об этом узнают нехорошие люди.

Установите решетки на окна и хорошие двери, а то и вовсе наймите охрану. При нападении не надо паниковать: лучше внимательно изучите злоумышленника. Не оказывайте сопротивления, если не уверены в успехе.

Мы не устаем повторять родителям в школах: не покупайте своим детям дорогие телефоны! Этим вы лишний раз провоцируете грабителей и карманников. Но, видимо, побаловать свое чадо для многих важнее...

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