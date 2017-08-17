Калыкбек Султанов освобожден от должности советника президента

17 августа 2017, 16:02 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 17 августа, подписал Указ, согласно которому Калыкбек Султанов Иманалиевич освобожден от должности советника президента согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба главы государства.

Калыкбек Султанов родился 23 сентября 1956 года в Кочкорском районе Нарынской области. Образование высшее. В 1981 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "инженер-экономист".

Трудовая деятельность:

1981-1982 — мастер на заводе железобетонных изделий — 2, трест "Стройиндустрия" Министерства строительства Киргизской ССР;

1982-1986 — Передвижная механизированная колонна 145 (ПМК), трест "Чуйпромстрой" Министерства строительства Киргизской ССР, мастер, прораб, старший прораб;

1987-1990 — ПМК-264, главный инженер;

1990-1995 — начальник ПМК-69, трест "Чуйпромстрой";

1995-1997 — управляющий трестом "Чуйпромстрой";

1998-2011 — генеральный директор строительной компании "Авангард-Стиль";

2011-2015 — министр транспорта и коммуникаций КР.

В мае 2016 года назначен советником президента Кыргызстана.

Имеет классный чин "государственный советник государственной службы КР" 2-го класса.