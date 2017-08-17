Калыкбек Султанов освобожден от должности советника президента

17 августа 2017, 16:02 Комментарии
Алмазбек Атамбаев 17 августа, подписал Указ, согласно которому Калыкбек Султанов Иманалиевич освобожден от должности советника президента согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба главы государства.
Калыкбек Султанов родился 23 сентября 1956 года в Кочкорском районе Нарынской области. Образование высшее. В 1981 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "инженер-экономист".
Трудовая деятельность:
1981-1982 — мастер на заводе железобетонных изделий — 2, трест "Стройиндустрия" Министерства строительства Киргизской ССР;
1982-1986 — Передвижная механизированная колонна 145 (ПМК), трест "Чуйпромстрой" Министерства строительства Киргизской ССР, мастер, прораб, старший прораб;
1987-1990 — ПМК-264, главный инженер;
1990-1995 — начальник ПМК-69, трест "Чуйпромстрой";
1995-1997 — управляющий трестом "Чуйпромстрой";
1998-2011 — генеральный директор строительной компании "Авангард-Стиль";
2011-2015 — министр транспорта и коммуникаций КР.
В мае 2016 года назначен советником президента Кыргызстана.
Имеет классный чин "государственный советник государственной службы КР" 2-го класса.