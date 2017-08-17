Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мэрия разрабатывает бренд столицыМэрия разрабатывает бренд столицыКалыкбек Султанов освобожден от должности советника президентаКалыкбек Султанов освобожден от должности советника президента

Калыкбек Султанов освобожден от должности советника президента

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kalykb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443289-ru.html

Похожие новости

Калыкбек Султанов освобожден от должности советника президента

"Кыргызтест": 41 кандидат в президенты получил сертификаты о владении госязыка

В Ташкенте открылась выставка фотографий и портретов первого Президента Узбекистана

В Ливане отменили закон, освобождающий насильников от тюрьмы

В Бишкеке состоялось второе заседание штаба по оказанию содействия при проведении выборов президента

17 августа 2017, 16:02       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 17 августа, подписал Указ, согласно которому Калыкбек Султанов Иманалиевич освобожден от должности советника президента согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба главы государства.
Калыкбек Султанов родился 23 сентября 1956 года в Кочкорском районе Нарынской области. Образование высшее. В 1981 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "инженер-экономист".
Трудовая деятельность:
1981-1982 — мастер на заводе железобетонных изделий — 2, трест "Стройиндустрия" Министерства строительства Киргизской ССР;
1982-1986 — Передвижная механизированная колонна 145 (ПМК), трест "Чуйпромстрой" Министерства строительства Киргизской ССР, мастер, прораб, старший прораб;
1987-1990 — ПМК-264, главный инженер;
1990-1995 — начальник ПМК-69, трест "Чуйпромстрой";
1995-1997 — управляющий трестом "Чуйпромстрой";
1998-2011 — генеральный директор строительной компании "Авангард-Стиль";
2011-2015 — министр транспорта и коммуникаций КР.
В мае 2016 года назначен советником президента Кыргызстана.
Имеет классный чин "государственный советник государственной службы КР" 2-го класса.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум