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В мэрии Бишкека состоялась встреча с депутатами Московской городской Думы

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-merii-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443286-ru.html

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17 августа 2017, 16:02       Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. Мэр города Бишкек Албек Ибраимов и председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев встретились с делегацией депутатов Московской городской Думы, во главе с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В ходе встречи градоначальник отметил, что на протяжении многих лет сложилась успешная практика сотрудничества и взаимодействия между двумя столицами. Также Ибраимов напомнил, что во время Московского урбанистического форума была подписана Программа сотрудничества на 2018-2020 годы по реализации Соглашения между правительством Москвы и мэрией Бишкека в сфере образования и культуры, развития торгово-экономических связей.
В свою очередь Алексей Шапошников сказал, что Московская городская дума готова сотрудничать с руководством Бишкека в разных сферах городской деятельности.
На встрече также приняли участие заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Валентина Лесниченко, депутаты БГК и заместитель Председателя комиссии Московской городской Думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Ломакина, заместитель Председателя комиссии МГД по науке и промышленности Александр Сметанов.

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