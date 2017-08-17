17 августа 2017, 16:25 Комментарии

Бишкек, 17.08.17. /Кабар/. В Бишкеке разрабатывают бренд столицы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как отмечается, вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскуловой встретилась с международным координатором глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистемы Костубх Шарма.

На встрече были обсуждены возможные варианты брендирования столицы республики. На мероприятии также приняли участие заместитель министра культуры, информации и туризма КР, директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов, представители управления культуры мэрии Бишкека и муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура".

Во время беседы стороны рассмотрели вопрос совместной разработки туристического бренда города Бишкек. В частности, иностранный эксперт выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении и отметил, что в столице Кыргызстана повсеместно ведется строительство многоэтажных зданий.

В свою очередь вице-мэр Айгуль Рыскуловой отметила, что бренд Бишкека в будущем будет способствовать привлечению в город потока туристов, финансов и инвестиций. Под разработанным брендом будут выпускаться различные товары потребления, услуги, реклама, которые повысят узнаваемость и популярность Бишкека.