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Он стучался, запертый внутри багажника, — истории бишкекского следователяОн стучался, запертый внутри багажника, — истории бишкекского следователяБишкеку придумают туристический брендБишкеку придумают туристический бренд

В Бишкеке разрабатывают бренд столицы

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443285-ru.html

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17 августа 2017, 16:25       Комментарии

Бишкек, 17.08.17. /Кабар/. В Бишкеке разрабатывают бренд столицы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Как отмечается, вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскуловой встретилась с международным координатором глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистемы Костубх Шарма.
На встрече были обсуждены возможные варианты брендирования столицы республики. На мероприятии также приняли участие заместитель министра культуры, информации и туризма КР, директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов, представители управления культуры мэрии Бишкека и муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура".
Во время беседы стороны рассмотрели вопрос совместной разработки туристического бренда города Бишкек. В частности, иностранный эксперт выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении и отметил, что в столице Кыргызстана повсеместно ведется строительство многоэтажных зданий.
В свою очередь вице-мэр Айгуль Рыскуловой отметила, что бренд Бишкека в будущем будет способствовать привлечению в город потока туристов, финансов и инвестиций. Под разработанным брендом будут выпускаться различные товары потребления, услуги, реклама, которые повысят узнаваемость и популярность Бишкека.

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