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Новости Кыргызстана

В Бишкеке разрабатывают бренд столицыВ Бишкеке разрабатывают бренд столицыКалыкбек Султанов освобожден от должности советника президентаКалыкбек Султанов освобожден от должности советника президента

Мэрия разрабатывает бренд столицы

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443284-ru.html

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17 августа 2017, 16:17       Комментарии

Вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова 17 августа встретилась с международным координатором глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистемы Костубх Шарма.
Как сообщила пресс-служба мэрии, на встрече были обсуждены возможные варианты брендирования столицы.
Во время беседы стороны рассмотрели вопрос совместной разработки туристического бренда города Бишкек. В частности, иностранный эксперт выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении и отметил, что в столице Кыргызстана повсеместно ведется строительство многоэтажных зданий.
В свою очередь вице-мэр А.Рыскулова отметила, что бренд Бишкека в будущем будет способствовать привлечению в город потока туристов, финансов и инвестиций. Под разработанным брендом будут выпускаться различные товары потребления, услуги, реклама, которые повысят узнаваемость и популярность Бишкека.
В мероприятии также приняли участие заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана, директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов, представители управления культуры мэрии Бишкека и муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура".

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