Мосгордума готова сотрудничать с мэрией Бишкека

17 августа 2017, 15:50 Комментарии

В зале заседаний мэрии столицы состоялась встреча мэра города Бишкек Албека Ибраимова и председателя горкенеша

Канатбека Музуралиева с делегацией депутатов московской городской Думы во главе с председателем Алексеем Шапошниковым.

В ходе встречи градоначальник отметил, что на протяжении многих лет сложилась успешная практика сотрудничества и взаимодействия между двумя столицами. Также Албек Ибраимов отметил, что во время Московского урбанистического форума была подписана Программа сотрудничества на 2018-2020 годы по реализации соглашения между правительством Москвы и мэрией Бишкека в сфере образования и культуры, развития торгово-экономических связей.

В свою очередь Алексей Шапошников заявил, что московская городская Дума готова сотрудничать с руководством Бишкека в разных сферах городской деятельности.