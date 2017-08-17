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Как приготовить куурма чай — рецепт от Sputnik

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443282-ru.html

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17 августа 2017, 15:54       Комментарии

В рубрике Sputnik Кыргызстан "Вкусно и просто" можно узнать больше о кыргызской традиционной кухне и научиться приготовлению национальных блюд по классическим рецептам. На этой неделе редакция вместе с шеф-поваром этнокомплекса "Супара" Санжаром Шакиевым показывает, как готовить полезный горячий напиток - куурма чай.
По его словам, для приготовления необходимы следующие ингредиенты:
<ul> <li>вода - 200-300 мл;</li> <li>молоко - 200-300 мл;</li> <li>мука - 100 г;</li> <li>топленое масло (сарымай) - 70 г;</li> <li>чайная заварка - 50 г;</li> <li>сахар и соль по вкусу.</li> </ul> Как рассказал шеф-повар, главный секрет приготовления куурма чая в строгом соблюдении пропорций ингредиентов. Также нужно правильно добавлять муку.
"Заливать чай нужно медленно, постоянно помешивая. Это поможет избежать образования неприятных комочков, подобных тем, что образуются в манной каше", - поделился он.
Чтобы приготовить куурма чай, необходимо обжарить на сковороде муку с топленым маслом до светло-коричневого цвета. Затем полученную массу залить водой и довести до кипения.
После необходимо заварить крепкий чай и медленно залить его в сковороду, постоянно помешивая напиток, чтобы не образовывались комочки. Далее вливаем молоко, добавляем соль и сахар по вкусу и варим на медленном огне еще 2-3 минуты. Куурма чай готов! К столу подаем в пиалах.
Куурма чай - хороший энергетик. Также он обладает согревающим эффектом, что немаловажно при нынешнем резком похолодании.
В тех или иных вариациях этот вид напитка встречается в тибетской, башкирской, татарской, таджикской и других кухнях.
Смотрите видеорецепты других кыргызских блюд в рубрике Sputnik Кыргызстан>>
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