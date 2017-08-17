Высшее образование в Кыргызстане: Безрисковый бизнес, нацеленный на предоставление диплома, а не качества

17 августа 2017, 15:29 Комментарии

В Кыргызстане сегодня действует много вузов, как частных, так и государственных. Однако дефицит квалифицированных специалистов продолжает расти. С чем это связано и почему система высшего образования в республике неэффективна K-News побеседовал с вице-президентом по академическим вопросам и стратегическому планированию в Международном университете Центральной Азии (IUCA) Айгюль Калчакеевой.

— В Кыргызстане сегодня действует много вузов, но хороших специалистов по разным направлениям все равно не хватает, почему?

— Это как раз яркий пример того, что у вузов отсутствует всяческая мотивация к выпуску качественной и актуальной продукции, отвечающей сегодняшним и будущим запросам работодателей. А зачем? Когда все вузы уравнены и у них один потолок – диплом государственного образца. Фактически, это сегодня индульгенция на право выдавать диплом в рассрочку, при этом, не неся никакой ответственности за качество и востребованность знаний получаемых в вузе.

Это абсолютно безрисковый бизнес, нацеленный на предоставление диплома, а не качества. И в этом смысле, пока государство будет оставаться монополистом в формировании образовательной политики – у нас не будет реальной конкуренции в системе образования. Подавляющее большинство молодых людей по-прежнему будет привлекать только возможность получения этой пресловутой "бумажки" с минимальными потерями времени, нервов, потому что для всех в нашей стране диплом – формальный пропуск на получение работы. А то, что умеет выпускник, какими навыками обладает, каков его потенциал – это вообще дело десятое.

— Неужели все так плохо?

— Есть и проблески обнадеживающих трендов, которые мы наблюдаем. Так, например, современные быстрорастущие отрасли в сфере IT, маркетинга, сервисных услуг, туризма и так далее, предъявляют высокие требования именно к фактически демонстрируемому уровню и качеству навыков, умений претендентов. Я знаю много ребят в этих сферах, которые вообще не имеют, скажем, так формально высшего образования, но при этом являются настолько ценными для своих компаний, что работодатель просто вкладывается в развитие такого сотрудника, в том числе, обеспечивая доступ к действительно "полезному образованию".

Второй тренд, я могу проиллюстрировать на примере нашего университета. Мы выдаем два диплома – государственного образца и диплом американского стиля. Так вот, с каждым годом у нас растет число выпускников, которые отказываются от диплома государственного образца, и работают только на наш институциональный диплом МУЦА. Это дает возможность им продолжить обучение в университетах США и Европы, дает им право получить работу за рубежом. Только потому, что это диплом частного международного университета с абсолютно читаемым и понятным для большинства работодателей в мире транскриптом.

— Так все-таки, почему теория, которую преподают в вузах, так далека от реальных требований работодателя?

— Потому что вузам – это в большинстве безразлично. Есть формальный государственный стандарт, который выдерживает вуз, есть формальные требования к качественному составу профессоров и преподавателей – есть 60% остепененность – все, потрясающе – это автоматически почему-то означает, что качество преподавания просто запредельное. Я сейчас не буду комментировать сегодняшний уровень этих формальных научных регалий, потому что и в этой сфере мы имеем просто провал и дискредитацию наличия ученой степени и звания у многих и многих людей. Поэтому это одна из причин значительного разрыва между теорией и практикой в университетах.

Второе – это в некоторой степени и пассивность самих работодателей, которые также слабо коррелируют с вузами, в силу разных причин, кстати. И в этом смысле, именно частные вузы в нашей стране демонстрируют фанатизм, гибкость и мобильность в части привлечения к учебному процессу специалистов с высокой профессиональной деловой репутацией. Мы прекрасно понимаем, что такие люди, работая у нас, делают и нас и работодателей – выше, практичней и интересней. И по опыту нашего университета скажу абсолютно честно, мы не получали ни одного отказа в участии в нашем учебном процессе ни от одного высококвалифицированного специалиста практика. Вместе мы готовим тот продукт, который работодатели хотят получить на выходе.

— Как вы считаете, что необходимо изменить для того чтобы наши вузы выпускали востребованных в своих отраслях специалистов?

— Отменить монополию государства на систему высшего образования и предоставить академическую свободу вузам. Тогда останутся только те вузы, которые могут рассчитывать только на себя, те, кому доверяет работодатель и за чью продукцию он готов платить наивысшую цену. Проще говоря, не надо учить нас, как надо учить. Об этом до меня великолепно сказал Питер Лоренс: "Кто не умеет ни учить, ни делать, тот учит, как надо учить".

— Не у всех есть финансовая возможность поступить в вуз, как вы считаете право талантливых ребят на обучение (бесплатное) за счет спецпрограмм реализовано полностью в нашей стране?

— В этой связи, мне бы хотелось упомянуть, на мой взгляд, практически единственную реформу в системе образования нашей страны, которая позволила обеспечить доступ к бесплатному высшему образованию для ребят с высокими школьными академическими достижениями. Я имею в виду систему ОРТ. По сути это беспрецедентный шаг, введенный тогда еще министром образования Камилой Шаршекеевой. В среднем, порядка 50 выпускников по результатам ОРТ могут использовать этот шанс.

В этом году по информации Минобразования школу закончили более 61 тыс. учащихся. Что делать остальным? Разумеется, речь идет о тех, кто желает получить образование в вузах. При этом я сознательно исключаю часть молодых людей, которым не нужно идти в университеты. Но даже при всем этом, мы имеем огромный пласт молодежи, желающей получить образование, но не имеющей финансовой возможности это сделать. Можно бесконечно долго рассуждать, что необходимы государственные программы поддержки. Да, возможно. Но мы имеем опыт создания таких программ в стране, с абсолютно закрытыми критериями отбора, непрозрачными процедурами проведения конкурсов, что, безусловно, несколько дискредитирует саму идею комплексного макроподхода к этому вопросу.

А можно пойти другим путем. Сам вуз, заинтересованный в конкретном абитуриенте, может пойти на предоставление такой поддержки. Наш университет это практикует, в этом году мы предоставили 12 бесплатных мест для абитуриентов с высокими входными академическими показателями – уровнем ОРТ от 200 баллов, ТОEFL от 450 и рекомендацией университета. Наш университет частный, это значительное бремя для нашего бюджета, но мы сознательно пошли на этот шаг, так как считаем, что реализация социальной миссии университета должна быть не только на словах. Другой вопрос, что это может стать частью комплексной программы преференций вузов, которые развивают на основе частной инициативы стипендиальную поддержку талантливой молодежи.

— Вы находитесь сфере образования скажите, какие профессии сегодня популярны у кыргызской молодежи? Насколько эти же профессии (популярные) востребованы на рынке Кыргызстана?

— Честно говоря, меня радует спад интереса на профессии экономистов и юристов. Я вижу в этом тоже элемент практичности людей, которые хотят получить не фэшн- профессию, а конкретные навыки, которые позволяют им заработать на жизнь. И в этом смысле, получение среднего профессионального образования, которое дает более практические навыки и более приземленный взгляд на вещи, мне представляется гораздо привлекательным, по сравнению с получением формального высшего. Разумеется, это образование может стать отличной базой для получения в дальнейшем высшего при необходимости.

— По вашим личным наблюдениям, сколько людей, прошедших обучение по той или иной профессии в итоге работают по специальности?

— Что касается работы по специальности, указанной в дипломах, наверное, это также не абсолютный показатель качества и востребованности знаний, полученных выпускником в вузе. Университетское образование – это, по сути, более широкое, выходящее за рамки одной специальности поле для старта и саморазвития человека. Я в этом смысле сторонник мнения, когда содержание преобладает над формой.

— Какую роль сегодня играют университеты?

— Сегодня в быстроменяющемся мире именно университеты задают тренды регионального и странового развития, формируя вокруг себя инновационную мобильную среду с развитой инфраструктурой, качественным человеческим капиталом, ориентированным на удовлетворение интеллектуальных запросов сообщества. Мы наблюдаем качественное изменение роли университетов, выход за рамки сугубо образовательной обучающей деятельности и формирование комплексных интеллектуальных территорий, абсорбирующих в себя и вокруг себя все самое мобильное, креативное и инновационное. Мне думается, что сегодня можно легко провести аналогии с университетами в эпоху возрождения – именно тогда началась реализация несвойственной до того времени роли университета как – формирование личности с активной позицией, нацеленной на улучшение окружающего мира. То есть, вся эта господствовавшая университетская схоластика была просто на просто отброшена в сторону за неимением прикладного характера получаемого образования. И отрадно осознавать, что наша страна не является исключением в этом плане. Мы имеем прекрасные примеры современных вузов в регионах – Иссык-Кульский Государственный университет им К. Тыныстанова в Караколе, Ошский государственный университет.

— То есть получить сегодня качественное образование можно не только в столице?

— Если вам нужны знания и навыки – не факт, что вам нужно обязательно ехать в Бишкек. Сегодня это уже может быть и Каракол, и Ош и Токмок. Почему Токмок спросите вы? Потому что мы находимся здесь и увлеченно даже с преобладающей долей фанатизма пытаемся создать новую образовательную модель, свободную от укоренившихся стереотипов о продажном и никчемном университетском образовании. И эта модель своего рода здоровая бацилла, она заразит город Токмок (мы уже в него проникаем), и он превратится в академический, далее это перекинется на регион и страну. Мне нравится эта парадигма, и мы ее меняем.

Если в каждом регионе будет свой сильный инновационный образовательный комплекс, с активными международными связями, академической мобильностью, неуемным желанием улучшить свой город, регион – кто будет ездить в Бишкек? Это удивительно, но Бишкек едет к нам. 90% преподавателей нашего университета – из Бишкека, 5% — из США, Европы и Китая. 15% студентов из Бишкека, более 10% — студенты из стран Центральной Азии и России. Причем повод для гордости – Бишкек представлен не просто географически – это лучшие высококлассные специалисты и выпускники лучших школ Бишкека. Мне кажется, это самое убедительное подтверждение доверия к нам!

Я не случайно упомянула об Эпохе Возрождения и провела параллели. Сегодня университеты, обладая значительными ресурсами, и влиянием формируют граждан нашей страны. А мы нуждаемся в ответственных гражданах, с активной позицией, с желанием изменить свою страну к лучшему. И университеты могут и обязаны поддерживать таких молодых людей, ведь это наш вклад в развитие.