Курманбек Осмонов: Текебаев получил довольно мягкое наказание

17 августа 2017, 15:40 Комментарии

Омурбек Текебаев получил довольно мягкое наказание по сравнение с тем, что содержится в санкциях 303 статьи. Об этом сообщил бывший депутат, юрист Курманбек Осмонов, комментируя приговор Первомайского районного суда в отношении обвиняемого в коррупции лидера партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева.

"Обвинения выдвинуты серьезные, а наказание довольно мягкое, еще и с применением амнистии. Но, при назначении наказания, суд исходит не только из фактических обстоятельств и материалов дела, но и из личности подсудимого: что он за человек, имеет ли какие-то заслуги перед обществом или нет. Но вообще, Текебаев сколько лет в политике столько лет он и в интригах. Это природа, суть политики такая, вот он так и попался", – прокомментировал Осмонов.

Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева и экс главы МЧС Дуйшонкула Чотонова. По результатам материалов ГКНБ они обвиняются в коррупции и мошенничестве.

По данным ведомства в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил от российского бизнесмена один миллион долларов США, взяв на себя обязательства по созданию для него ряда преференций при продаже сотовой компании "Мегаком". На первоначальном этапе политик допускает бизнесмена к управлению ЗАО "Альфа Телеком", а в последующем способствует продажи ему акций данной сотовой компании за "откат" в размере от 10 до 15 % от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства. Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, так как депутаты проголосовали против продажи "Мегакома". Полученные от бизнесмена деньги Текебаев возвращать отказался. Вчера Первомайский районный суд Бишкека, назначил наказание Текебаеву и Чотонову по 8 лет заключения с конфискацией имущества и запретом на 3 года занимать государственные должности.