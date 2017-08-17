Борцы из Кыргызстана выступят на чемпионате мира в Афинах

17 августа 2017, 15:30 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. Национальная сборная Кыргызской Республики по греко-римской борьбе среди кадетов примет участие на чемпионате мира в Греции. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Чемпионат пройдет со 2 по 7 сентября в Афинах. От Кыргызстана на участие представлены пять борцов в возрасте 17 лет. Все они являются кандидатами в мастера спорта.

Состав сборной:

1. Мурат уулу Улан 2000 г.р., КМС до 42 кг

2. Каныбек уулу Эрмек 2000 г.р., КМС до 50 кг

3. Куттубек уулу Акылбек 2000 г.р., КМС до 58 кг

4. Бегалиев Алмазбек 2000 г.р., КМС до 63 кг

5. Талантбеков Акылбек 2000 г.р., КМС до 76 кг

6. Мамбетов Ратбек старший тренер.

Для участия сборной Кыргызстана в чемпионате из бюджета Дирекции по олимпийским видам спорта выделено 787 тыс сомов.