Людей с ОВЗ обучили самостоятельно зарабатывать деньги

17 августа 2017, 15:47 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Кабар/. Сегодня в Бишкеке состоялся второй выпуск проекта "Полиграфия ЛОВЗпринт" для людей с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Участников проекта поздравил министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев. Он побеседовал с выпускниками и выслушал их замечания и предложения по улучшению оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения.

Участники проекта пожаловались, что во многих больницах и ЦСМ нет пандусов и поручней. Также они озвучили проблемы с получением льгот, трудоустройством.

Министр выслушал все замечания и отметил, что, конечно, проблемы есть, и, живя в 21 веке, уже давно необходимо пересматривать существующие социальные стандарты по отношению к людям с ОВЗ, так же, как необходимо предоставить им равные права и возможности жить, как все.

Батыралиев взял на себя обязательство обсудить существующие проблемы с министром социального развития и труда, в том числе обсудить со своим коллегой реальную возможность предоставлять ЛОВЗ рабочие места по обозначенной квоте. Но при этом он признался, что с его стороны было бы неправильно, напрасно обнадеживать ребят в том, что уже завтра все проблемы будут решены и призвал их двигаться шаг за шагом вперед вместе.

Руководитель проекта Николай Лучкин рассказал, как проходили занятия для его участников и каких результатов им удалось при этом добиться.

"Занятия проходили в течение месяца каждый день с 11.00 до 17.00 и состояли, как минимум, из двух сессий. В первую часть дня, к примеру, была сессия по бизнес-планированию и социальному проектированию, а вторая половина посвящалась продажам и маркетингу и т.п. Часть участников проекта приехала из регионов и проживала на протезном заводе. На сегодняшний день написано шесть бизнес-заявок и под них уже можно искать деньги, но не все ребята готовы чисто психологически сегодня открыть свой бизнес. Главное, они уловили момент, что им необходимо зарабатывать деньги", - отметил он.