В 2016 году из Кыргызстана уехали почти 2,5 тысячи русских

17 августа 2017, 15:36 Комментарии

За прошедший год в Кыргызстане отметился значительный отток русских. Таковы данные ежегодного исследования Нацстаткома.

Национальный статистический комитет опубликовал отчет о социально-экономическом положении и населении республики.

На начало 2017 года численность населения составляла 6 млн 140 тыс. человек. Из них 2 млн проживали в городах, 4 млн были зарегистрированы в селах.

Средний возраст населения составил 27,5 лет, мужчин - 26,5, женщин - 28,4.

По данным Нацстаткома, в последние годы республику покидает все больше русскоязычного населения, в основном русские. Если в 2000-е годы русские составляли примерно 13% населения, а в 2016 году - 6,2%, то в начале этого года их насчитывалось лишь 5,8%.

И если в прошлом году республику покинули навсегда почти 4 тыс. человек, то почти 2,5 тыс. из них русские. Далее идут украинцы, этнические немцы, узбеки и казахи. Все они возвращаются на историческую родину.