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Казахстан вводит новые правила оказания скорой медпомощи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364963_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443275-ru.html

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17 августа 2017, 15:36       Комментарии

Власти Казахстана ввели новые правила оказания скорой медицинской помощи, согласно которым первая помощь до приезда бригады неотложки может оказываться лицами без медицинского образования.
Приказом министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи также определено время прибытия бригады скорой помощи в зависимости от степени срочности. Согласно этому приказу первая помощь до приезда бригады скорой помощи может оказываться сотрудниками полиции, патрульной службы, сферы образования, транспорта, работниками промышленных предприятий, социальной сферы и другими.
По сообщению министерства, утверждены четыре категории срочности, в зависимости от которых время прибытия бригады будет варьироваться от 10 минут до часа. Так, до часа скорую помощь могут ожидать пациенты "без внезапных и выраженных нарушений работы органов и систем", непосредственной угрозы жизни и здоровью которых не имеется. При этом обслуживание таких пациентов планируется осуществлять на уровне отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках.
При непосредственной и потенциальной угрозе жизни пациента время прибытия бригады, согласно правилам, время прибытия бригады составит до 10 минут и до 15 минут соответственно, при потенциальной угрозе для здоровья - до 30 минут. Эти категории, согласно правилам, будут обслуживаться на уровне Станции скорой медицинской помощи.

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