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Роспотребнадзор предупредил об опасности бубонной чумы в США

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/rospot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443274-ru.html

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Резюме начальника новой Службы общественной безопасности МВД Сапарбека Асаналиева

17 августа 2017, 15:08       Комментарии

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте предупреждение о распространении бубонной чумы в США, пишет "Медуза".
Как говорится на сайте ведомства, власти Аризоны зафиксировали случаи гибели диких собак, а в штате Нью-Мексико выявлены 22 случая бубонной чумы у белок и 3 случая заболевания у людей.
В ведомстве просят учитывать эти сведения при планировании поездок.
Как пишет The New York Times, в Нью-Мексико действительно в июне 2017 года зафиксировали три случая заболевания бубонной чумой. Всех заболевших поместили на несколько дней в больницу, после чего их отпустили. Опасности для их жизни заболевание не представляло.
Напомним, в 2013 году в Кыргызстане был ликвидирован очаг бубонной чумы. Тогда погиб 15-летний подросток. Тогда едва не сорвались международные Иссык-Кульские игры, ряд стран отказались от участия в мероприятии.

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