Перевозка кыргызских лошадей для участия в ЧМ по кок-бору в Астане прошла удачно

17 августа 2017, 14:25 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Перевозка лошадей сборной Кыргызстана для участия в чемпионате мира по кок-бору в Астане прошла удачно, сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Команда выехала на автобусе, а лошади были в специальных машинах. 16 августа сборная Кыргызстана благополучно добралась до Астаны.

По словам руководителя сборной команды Таласа Бегалиева, начиная от кыргызско-казахстанской границы до Астаны было обеспечено полицейское сопровождение казахской стороной. В течение всего пути не было трудностей и каких-либо проверок.

"На данный момент не наблюдается никаких осложнений и травм у лошадей, так как перевозка прошла удачно. Состояние лошадей хорошее", - сказал сопровождающий ветеринар Калыбек Алтыбаев.

Напомним, чемпионат мира по кок-бору состоится на ипподроме "Казанат" в Астане с 21 по 28 августа 2017 года.