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Перевозка кыргызских лошадей для участия в ЧМ по кок-бору в Астане прошла удачно

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/perevozka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443273-ru.html

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17 августа 2017, 14:25       Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Перевозка лошадей сборной Кыргызстана для участия в чемпионате мира по кок-бору в Астане прошла удачно, сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.
Команда выехала на автобусе, а лошади были в специальных машинах. 16 августа сборная Кыргызстана благополучно добралась до Астаны.
По словам руководителя сборной команды Таласа Бегалиева, начиная от кыргызско-казахстанской границы до Астаны было обеспечено полицейское сопровождение казахской стороной. В течение всего пути не было трудностей и каких-либо проверок.
"На данный момент не наблюдается никаких осложнений и травм у лошадей, так как перевозка прошла удачно. Состояние лошадей хорошее", - сказал сопровождающий ветеринар Калыбек Алтыбаев.
Напомним, чемпионат мира по кок-бору состоится на ипподроме "Казанат" в Астане с 21 по 28 августа 2017 года.

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