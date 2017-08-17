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В Бишкеке и Чолпон-Ате пройдет неделя российского кино

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443272-ru.html

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17 августа 2017, 15:12       Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Кабар/. С 18 по 25 августа 2017 года в городах Бишкек и Чолпон-Ата планируется проведение мероприятия "Недели Российского кино в Кыргызстане". Об этом сообщает пресс-служба Департамента кинематографии.
Мероприятие посвящено Году нравственности, воспитания и культуры в Кыргызстане, а также 25-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.
Сообщается, что 17 августа в Кыргызстан прибудет российская делегация в составе известных российских кинематографистов.
В программу Кинонедели вошли 6 новых российских фильмов: "Время первых" Дмитрия Киселева, "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова, "Дама Пик" Павла Лунгина, "Частное пионерское" Александра Карпиловского, "Монах и Бес" Николая Досталя, "Ледокол" Николая Хомерики. После каждого показа будут проходить обсуждения фильмов с участием создателей.
Торжественное открытие Кинонедели состоится в Бишкеке 18 августа 2017 года в 17:00 в кинотеатре "Манас" с участием чрезвычайного и полномочного посла РФ в КР Александра Крутько, министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Тугелбая Казакова, а также деятелей кинематографии и культуры двух стран.
Открывает Кинонеделю фильм "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева. Показы по городу Бишкек пройдут в кинотеатре "Октябрь", а с 21 августа кинонеделя отправится в Чолпон-Ату, где пройдет вторая заключительная часть мероприятия.

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