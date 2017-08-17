В Бишкеке и Чолпон-Ате пройдет неделя российского кино

17 августа 2017, 15:12 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 /Кабар/. С 18 по 25 августа 2017 года в городах Бишкек и Чолпон-Ата планируется проведение мероприятия "Недели Российского кино в Кыргызстане". Об этом сообщает пресс-служба Департамента кинематографии.

Мероприятие посвящено Году нравственности, воспитания и культуры в Кыргызстане, а также 25-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Сообщается, что 17 августа в Кыргызстан прибудет российская делегация в составе известных российских кинематографистов.

В программу Кинонедели вошли 6 новых российских фильмов: "Время первых" Дмитрия Киселева, "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова, "Дама Пик" Павла Лунгина, "Частное пионерское" Александра Карпиловского, "Монах и Бес" Николая Досталя, "Ледокол" Николая Хомерики. После каждого показа будут проходить обсуждения фильмов с участием создателей.

Торжественное открытие Кинонедели состоится в Бишкеке 18 августа 2017 года в 17:00 в кинотеатре "Манас" с участием чрезвычайного и полномочного посла РФ в КР Александра Крутько, министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Тугелбая Казакова, а также деятелей кинематографии и культуры двух стран.

Открывает Кинонеделю фильм "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева. Показы по городу Бишкек пройдут в кинотеатре "Октябрь", а с 21 августа кинонеделя отправится в Чолпон-Ату, где пройдет вторая заключительная часть мероприятия.