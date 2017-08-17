ЕАЭС – Монголия: совместный бизнес-форум расширит кооперационные связи

17 августа 2017, 15:19 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. Бизнес-форум, посвященный вопросам развития сотрудничества между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголией, пройдет в Улан-Баторе 2-5 октября, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Вопросы подготовки к форуму были в центре внимания встречи помощника члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Федора Черницына с депутатом Великого государственного хурала (парламента) Монголии, заместителем председателя межпарламентской группы "Монголия – Россия" Бямбасуреном Энх-Амгаланом, которая состоялась в штаб-квартире ЕЭК 15 августа.

Договоренность о проведении совместного бизнес-форума была ранее достигнута сопредседателями Рабочей группы по сотрудничеству между ЕЭК и Правительством Монголии – членом Коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяной Валовой и министром иностранных дел Монголии Цендийном Мунх-Оргилом.

В ходе встречи монгольские партнеры выразили интерес в широком участии представителей Комиссии и деловых кругов государств-членов ЕАЭС в бизнес-форуме.

Федор Черницын подтвердил готовность оказывать необходимую организационную поддержку мероприятию, в котором, как ожидается, примут участие представители нескольких профильных блоков ЕЭК, Делового совета ЕАЭС, предприниматели государств-членов Союза. "Рассчитываю, что наши совместные усилия последнего времени, деятельность в рамках Рабочей группы и проведение бизнес-форума в монгольской столице приведут к расширению кооперационных связей, к более тесным контактам среди деловых кругов стран ЕАЭС и Монголии и к новым конкретным соглашениям и контрактам между ними", – отметил он.