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ЕАЭС – Монголия: совместный бизнес-форум расширит кооперационные связи

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eaes-mong...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443271-ru.html

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Для незрячих в Кыргызстане будет расширен доступ к произведениям литературы

17 августа 2017, 15:19       Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. Бизнес-форум, посвященный вопросам развития сотрудничества между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголией, пройдет в Улан-Баторе 2-5 октября, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Вопросы подготовки к форуму были в центре внимания встречи помощника члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Федора Черницына с депутатом Великого государственного хурала (парламента) Монголии, заместителем председателя межпарламентской группы "Монголия – Россия" Бямбасуреном Энх-Амгаланом, которая состоялась в штаб-квартире ЕЭК 15 августа.
Договоренность о проведении совместного бизнес-форума была ранее достигнута сопредседателями Рабочей группы по сотрудничеству между ЕЭК и Правительством Монголии – членом Коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяной Валовой и министром иностранных дел Монголии Цендийном Мунх-Оргилом.
В ходе встречи монгольские партнеры выразили интерес в широком участии представителей Комиссии и деловых кругов государств-членов ЕАЭС в бизнес-форуме.
Федор Черницын подтвердил готовность оказывать необходимую организационную поддержку мероприятию, в котором, как ожидается, примут участие представители нескольких профильных блоков ЕЭК, Делового совета ЕАЭС, предприниматели государств-членов Союза. "Рассчитываю, что наши совместные усилия последнего времени, деятельность в рамках Рабочей группы и проведение бизнес-форума в монгольской столице приведут к расширению кооперационных связей, к более тесным контактам среди деловых кругов стран ЕАЭС и Монголии и к новым конкретным соглашениям и контрактам между ними", – отметил он.

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