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Таймлапс видео — Реакция снежных барсов на фотоловушки в Сарычат-Ээрташском заповеднике

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443270-ru.html

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Для спасения барсов необходимо сохранить высокогорную экосистему, - активисты

В Кыргызстане выпущены памятные почтовые марки, посвященные сохранению снежного барса

17 августа 2017, 15:07       Комментарии

В городе Бишкек 23-25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса. Планируется, что на форуме соберутся руководители и представители правительств 12 стран ареала обитания снежного барса, а также другие заинтересованные страны - лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.
В преддверии форума АКИpress представляют вниманию читателя снимки с фотоловушек, сделанные в Сарычат-Ээрташском заповеднике с октября 2016 года до начала 2017 года. Снимки агентству АКИpress предоставил Фонд по защите снежного барса в Кыргызстане (Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan).
Снежный барс является характерным представителем фауны высоких скалистых гор Средней и Центральной Азии. Среди крупных кошачьих снежный барс является единственным постоянным обитателем высокогорий.
На снимках снежный барс демонстрирует свое любопытство. Они, заметив еле-заметное инфракрасное свечение фотоловушки, осторожно подходят, принюхиваются, а затем начинают играться подобно домашним кошкам.
Некоторые барсы увлекались настолько, что рвались толстые резиновые тросы, которыми привязываются фотоловушки и оборудование выходило из строя.

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