Таймлапс видео — Реакция снежных барсов на фотоловушки в Сарычат-Ээрташском заповеднике

17 августа 2017, 15:07 Комментарии

В городе Бишкек 23-25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса. Планируется, что на форуме соберутся руководители и представители правительств 12 стран ареала обитания снежного барса, а также другие заинтересованные страны - лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.

В преддверии форума АКИpress представляют вниманию читателя снимки с фотоловушек, сделанные в Сарычат-Ээрташском заповеднике с октября 2016 года до начала 2017 года. Снимки агентству АКИpress предоставил Фонд по защите снежного барса в Кыргызстане (Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan).

Снежный барс является характерным представителем фауны высоких скалистых гор Средней и Центральной Азии. Среди крупных кошачьих снежный барс является единственным постоянным обитателем высокогорий.

На снимках снежный барс демонстрирует свое любопытство. Они, заметив еле-заметное инфракрасное свечение фотоловушки, осторожно подходят, принюхиваются, а затем начинают играться подобно домашним кошкам.

Некоторые барсы увлекались настолько, что рвались толстые резиновые тросы, которыми привязываются фотоловушки и оборудование выходило из строя.