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Футбол: Камбэк "Алая, или Чемпион сыграет с "Дордоем" за Кубок Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364954_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443267-ru.html

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17 августа 2017, 15:03       Комментарии

Вчера, 16 августа, в Канте и Оше прошли ответные полуфинальные матчи Кубка Кыргызстана по футболу среди команд первой и топ-лиги.
В Канте местная "Абдыш-Ата" принимала бишкекский "Дордой". Отметим, первый матч между этими командами прошел неделю назад в Бишкеке, где хозяева поля одержали волевую победу со счетом 2:1.
Ответный матч активно начали гости, и эти действия принесли плоды уже к середине тайма. Павел Сидоренко оставил не у дел сразу двух игроков "Абдыш-Аты" - Манаса Карипова и голкипера Калыса Акималиева - 1:0.
Даже после забитого гола дордоевцы не успокоились и организовали серию атак, но все же опаснее играли абдыш-атинцы. На этот раз отличился защитник Даниэль Тэго.
Все же кантовчанам удалось сравнять счет за несколько минут до окончания тайма - красивую комбинацию совершили хозяева поля с розыгрышем штрафного удара - 1:1.
После перерыва сколько бы ни старались команды, зафиксировать гол не удалось никому из них и матч завершился со счетом 1:1.
По итогам двух матчей "Дордой", обыграв "Абдыш-Ату" со счетом 3:2, выходит в финал Кубка Кыргызстана.
Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, второй матч прошел на домашнем стадионе ошского "Алая" с кочкор-атинским "Нефтчи". Первый матч прошел в Кочкор-Ате и победа была за хозяевами со счетом 3:1.
Казалось, шансы у "Алая" невелики, но все же в ответном матче они проявили себя. Свое намерение сыграть в финале ошане выразили уже на пятой минуте матча, счет открыл Муролим Ахмедов, а спустя минуту Максадбек Алимов удвоил его - 2:0.
В середине тайма герой прошлого матча Алишер Тухтасинов сократил счет, успешно реализовав пенальти. На последних минутах Владимир Веревкин успел поразить ворота "Нефтчи" - 3:1.
После перерыва болельщики долго не наблюдали забитых мячей, но за четыре минуты до окончания основного времени матча ошане решили отыграться. На 86-й минуте Умарбек Тохтасинов забил 4-й мяч, затем Одилжон Абдурахманов отличился дважды, оформив дубль, и установил окончательный счет в поединке – 6:1.
Таким образом, в финале Кубка Кыргызстана, который запланирован на 23 сентября, на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке сыграют "Дордой" и "Алай".

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