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Атамбаев посетит Узбекистан, детали визита прорабатываются

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443266-ru.html

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Московские депутаты наносят ответный визит в Бишкек

17 августа 2017, 14:41       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил в среду премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Глава кабмина сказал об этом по итогам встречи с премьер-министром РУз Абдуллой Ариповым. Глава узбекского правительства посетил Кыргызстан накануне.
Руководитель пресс-службы президента КР Алмаз Усенов рассказал, что сейчас визит прорабатывается, но о точных сроках пока сказать сложно. Скорее всего, это будет не в августе.
За последний год между странами потеплели отношения. В частности, в декабре Атамбаев посетил Узбекистан с рабочим визитом. После этого значительно увеличился товарооборот.
Также накануне состоялось первое за восемь лет заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Стороны смогли договориться по ряду вопросов, связанных с демаркацией и делимитацией госграницы.
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