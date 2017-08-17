Атамбаев посетит Узбекистан, детали визита прорабатываются

17 августа 2017, 14:41 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил в среду премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Глава кабмина сказал об этом по итогам встречи с премьер-министром РУз Абдуллой Ариповым. Глава узбекского правительства посетил Кыргызстан накануне.

Руководитель пресс-службы президента КР Алмаз Усенов рассказал, что сейчас визит прорабатывается, но о точных сроках пока сказать сложно. Скорее всего, это будет не в августе.

За последний год между странами потеплели отношения. В частности, в декабре Атамбаев посетил Узбекистан с рабочим визитом. После этого значительно увеличился товарооборот.

Также накануне состоялось первое за восемь лет заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Стороны смогли договориться по ряду вопросов, связанных с демаркацией и делимитацией госграницы.

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