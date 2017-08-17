Снежный барс просит не мусорить — в Бишкеке появился новый стрит-арт

17 августа 2017, 14:50 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В Бишкеке появился новый стрит-арт в виде снежного барса, призывающий людей не мусорить.

Рисунок и информацию об этой работе опубликовал в соцсетях руководитель арт-группы DOXA Сергей Келлер.

Он сообщил, что этот рисунок - первая работа из серии "Маскировка".

"Практически каждое животное и даже растение на нашей планете полагается на свою окраску, защищаясь от хищников, подкарауливая добычу или привлекая особей противоположного пола. Защитная окраска может служить камуфляжем от хищников, предупреждать или отвлекать", - написал Келлер.

На рисунке изображен крупный снежный барс, поверх большими черными буквами нанесена надпись "Мусор не бросать. За свалку штраф".

Арт-группа DOXA существует уже четыре года. Она разрисовывает фасады многоквартирных домов, стены зданий. Одной из самых известных работ художников стало скандальное граффити в Боомском ущелье, которое пришлось не по вкусу гражданским активистам, закрасившим рисунок.

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