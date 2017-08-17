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Снежный барс просит не мусорить — в Бишкеке появился новый стрит-арт

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443265-ru.html

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17 августа 2017, 14:50       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В Бишкеке появился новый стрит-арт в виде снежного барса, призывающий людей не мусорить.
Рисунок и информацию об этой работе опубликовал в соцсетях руководитель арт-группы DOXA Сергей Келлер.
Он сообщил, что этот рисунок - первая работа из серии "Маскировка".
"Практически каждое животное и даже растение на нашей планете полагается на свою окраску, защищаясь от хищников, подкарауливая добычу или привлекая особей противоположного пола. Защитная окраска может служить камуфляжем от хищников, предупреждать или отвлекать", - написал Келлер.
На рисунке изображен крупный снежный барс, поверх большими черными буквами нанесена надпись "Мусор не бросать. За свалку штраф".
Арт-группа DOXA существует уже четыре года. Она разрисовывает фасады многоквартирных домов, стены зданий. Одной из самых известных работ художников стало скандальное граффити в Боомском ущелье, которое пришлось не по вкусу гражданским активистам, закрасившим рисунок.
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