Стыдно, но иногда продаю своим выпускникам водку, — чем зарабатывают учителя летом

17 августа 2017, 14:54 Комментарии

Среднестатистическая зарплата кыргызстанского учителя - 13 824 сома. Но не все педагоги получают такую сумму - у многих заработок не превышает 10 тысяч сомов.

В материале Sputnik Кыргызстан рассказаны истории учителей (анонимно) страны, которые не привыкли жаловаться на маленькие зарплаты. Во время летнего отпуска они не брезгуют никакой работой, потому что им нужно кормить семьи.

Работа на скотобойне. Учительница биологии Я преподаю биологию и химию в средних и старших классах. Живем мы в селе, зарплаты здесь невысокие, я, например, получаю 10 тысяч со всеми надбавками. Когда учебный год заканчивается, я помогаю мужу на скотобойне. Сначала мы забиваем коров, потом разделываем. А после я продаю мясо на рынке.

Мне очень неловко работать на базаре - здесь я встречаю родителей моих учеников или самих детей. В такие моменты мне хочется под прилавком спрятаться! Учительница, а торгую на базаре. Но выбора нет, так как нет другой работы. Не знаю, изменится ли что-то к тому моменту, когда я выйду на пенсию, но знаю, что на одну зарплату детей не прокормлю.

Уборщица. Из жизни учительницы русского языка Летом я мою полы и чищу унитазы в одном из элитных пансионатов Кыргызстана, меняю простыни и стираю полотенца. Мне не стыдно, что я не нашла успешную и престижную работу. Осенью я вновь стану обычной учительницей русского языка. А пока буду молчаливой тенью богатых отдыхающих, которые, к счастью, щедры на чаевые.

Здесь за сезон я зарабатываю, как за год. Благодаря этим деньгам мои дети учатся в вузах. Я не рассчитываю на то, что кто-нибудь изменит мое положение. Просто знаю, что рассчитывать нужно только на себя.

Продавщица. Рассказ физика Весь учебный год после уроков подрабатываю в продуктовом магазине. Это в школе я учу закону Архимеда и показываю силу трения в формулах. В магазине меня называют просто "эже" и просят отрезать колбасы и продать дешевой водки.

Сердце кровью обливается, когда за алкоголем приходят молодые ребята, которые совсем недавно окончили нашу школу. Им стыдно при виде меня, но думаю, они стыдятся не своего пристрастия к алкоголю, а того, что учительница продает им выпивку.

Штукатур. О жизни учительницы начальных классов После последнего звонка 25 мая я не покидаю стен школы практически до сентября. Чтобы заработать на новый учебный год для моих сыновей, занимаюсь отделочными работами: белю, крашу парты, штукатурю и шпаклюю. Все делаю сама. Дети остаются с бабушкой или отдыхают в лагере. Мужа у меня нет, поэтому все приходится тянуть на своих плечах. Я не жалуюсь ни на тяжелую физическую работу летом, ни на нервную с учениками начальных классов. Кому это надо?..

Родители знают, что я занимаюсь ремонтом в школе. Наверное, жалеют меня, но мне гадко от этого чувства.

Во время учебного года я зарабатываю около 11 тысяч сомов в месяц, а за время работы штукатуром получаю около 20 тысяч сомов за несколько обновленных кабинетов.

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