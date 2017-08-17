Кумтор подвел итоги первого полугодия: произведено более 8 тонн золота

17 августа 2017, 14:35 Комментарии

Компания Centerra Gold Inc. ("Центерра") и компания "Кумтор" подвели итоги работы во втором квартале 2017 года. За шесть месяцев на Кумторе произведено 8 274,25 кг золота, сообщается на сайте горнодобывающей компании.

Во втором квартале 2017 года на Кумторе произведено 138 623 унций золота, за аналогичный период 2016 года объем производства составил 97 724 унции. Увеличение является результатом переработки богатой руды из складских запасов, сформировавшихся за счет разработки рабочего участка №17 в предыдущие годы.

"Реализовано 135 235 унций, или 4,21 тонны золота. Общий доход от реализации составил $168,6 млн. Слитки Доре, производимые на руднике "Кумтор", закупаются ОАО "Кыргызалтын" для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в городе Кара-Балте. В указанный период платежи в бюджет Кыргызстана в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей составили 2,5 млрд сомов", – говорится в сообщении.