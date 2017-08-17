Дело Текебаева: Банальная уголовщина без политического окраса

17 августа 2017, 14:46 Комментарии

Первомайский суд Бишкека приговорил лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущество по обвинению в коррупции. Лидер оппозиции признан виновным в том, что в бытность заместителя председателя Временного правительства он получил взятку в размере $1 млн, чтобы помочь российскому бизнесмену Леониду Маевскому приобрести сотовую компанию MegaCom. Дело стало одним из самых громких за последние десятилетия. Примечательно, что только с приходом нынешней власти и начатой беспрецедентной масштабной борьбы с коррупцией на скамье подсудимых оказались высокопоставленные чиновники. При прежних президентах такого не наблюдалось.

Тем не менее, может быть из-за наивности или преданности, или же по причине возможного соучастия в некоторых незаконных делах, некоторые бывшие чиновники назвали борьбу нынешней власти с коррупцией политическими гонениями. И, несмотря на подобные заявления, судебные разбирательства доказали, что уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников не имеют какой-либо политической подоплеки, а являются всего лишь уголовным делом. Дело Текебаева не стало исключением.

Дебри

Действия защиты Текебаева, их попытки воспрепятствовать следствию и оказать воздействие на судью и гособвинение, в очередной раз указывают на сугубо уголовный характер дела их подзащитного, а также попытку завести следствие и суд в тупик.

Все время следствия юристы лидера "Ата-Мекен" прилагали многократные и всевозможные усилия для того, чтобы хоть как-то оттянуть время вынесения судебного приговора. Даже были попытки умышленного затягивания с ознакомлением уголовного дела. Причина подобного заключалась в том, чтобы их подзащитный смог избежать наказание и тем самым выйти на свободу.

Более того, сторона защиты О.Текебаева пыталась воспользоваться ст. 21 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", которая гласит, что "зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, арестован… до дня официального объявления результатов выборов. Возбуждение уголовного дела не является основанием для запрета кандидату реализовать его право быть избранным".

Учитывая прошедшие в 2015 году парламентские выборы, на которых партия "Ата-Мекен" еле набрала голоса для прохода в Жогорку Кенеш, а также выборы в местные кенеши, и ситуацию в самой партии, стать ее лидеру главой государства было не суждено. Но несмотря на это был выбран изощренный ход в виде попытки зарегистрировать О.Текебаева в качестве кандидата в президенты, чтобы в последующем он не только смог получить возможность спекулировать о политической составляющей своего коррупционного дела, но и вовсе уйти от ответственности.

Другой одной изощренной попыткой завести судебное разбирательство в сторону дебрей стало то, что защита обвинения и сторонники Текебаева смогли, по всей видимости, надавить на некоторых членов Временного правительства и заставить их говорить в пользу Текебаева. Другим обстоятельством, которое вынудило пойти их на такой шаг стало заявление главы государства о том, что он постарается забрать с собой всю старую гвардию политиков, чтобы страна смогла развиваться дальше.

"Политики-разрушители сегодня есть, завтра – нет, но, даст Бог, я постараюсь всю старую гвардию забрать с собой", − сказал президент во время поздравления журналистов с профессиональным праздником.

Такие люди, как Абдыганы Эркебаев, Исмаил Исаков, Азимбека Бекназаров, а также Камчыбек Ташиев 19 июля на суде так и поступили. А Роза Отунбаева, экс-член временного правительства Эмилбек Каптагаев, бывший глава аппарата президента КР Данияр Нарымбаев и лидер партии "Ар-Намыс" Феликс Кулов опасаясь за свой уход из политики вообще попытались перевести все внимание с О.Текебаева на А.Атамбаева и обвинить его во всех грехах лидера "Ата-Мекен". Стоит обратить внимание на то, что это стало поводом для пятой попытки для отвода судьи.

Сподвижники-сообщники

Не стоит забывать и том, что делу Текебаева по $1 млн удалось дать ход, как признал и сам Маевский только после того, как в стране началась широкомасштабная борьба с коррупцией и некоторые высокопоставленные чиновники оказались на скамье подсудимых.

Члены партии "Ата-Мекен" Алманбет Шыкмаматов и Аида Салянова, которые также имеют отношение к делу о продаже Мегаком и наличии счетах на офшорах, по некоторым сообщениям открытых источников, могут считаться теми людьми, которые прикрывали все дела Текебаева во власти с 2010 года.

Неспроста после их ухода с поста Генпрокурора и Министра юстиции стали всплывать нелицеприятные факты о делах троицы, что и свидетельствует о вышесказанном.

Так к примеру, сам А.Шикмаматов является фигурантом уголовного дела по коррупции. Уголовные дела по статьям "Служебный подлог" и "Коррупция" были заведены против Шыкмаматова 17 февраля 2017 года. А Аида Салянова является фигурантом уголовного дела по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР, которое было возбуждено Генпрокуратурой КР в декабре 2016 года. Ее обвиняют в незаконном продлении адвокатской лицензии близкому другу и соратнику М.Бакиева А.Елисееву.

К всеобщему удивлению и тогда защита троих членов партии "Ата-Мекен" пыталась ввести общественность в заблуждение своими заявлениями о непричастности и политической составляющей.

Все это еще раз указывает на то, что желание личного обогащения этих людей превыше всего, а население страны выступает лишь инструментом для достижения их целей.

Эксперты и бывшие чиновники о деле Текебаева

По словам многих экспертов и бывших чиновников дело Текебаева не имеет никакой политической составляющей и не может быть таковым. Более того, эксперты утверждают, что все попытки стороны защиты обвиняемого были направлены на то, чтобы заведомо затянуть судебный процесс и попытаться повлиять на общественное мнение массовыми вбросами несоответствующей действительности информацией.

По словам доктора юридических наук, профессора Кайрата Осмоналиева, статьи, инкриминированные лидеру партии "Ата-Мекен" Омурбеку Текебаеву, не относятся к категории политических преступлений и носят чисто уголовный характер.

Как отметил Осмоналиев, у Текебаева просто было нечем ответить на обвинение по существу, поэтому защита оттягивала процесс, делая заявления относительно наличия политического подтекста в уголовном деле.

Политолог Токтогул Какчекеев также считает, что политические гонения являются дежурной оговоркой всех высокопоставленных чиновников. "Вот этот суд по взяткам в $1 млн считается доказанным, потому что были живые свидетели. Следствие велось тщательно и долго. И это был не рядовой гражданин КР, а монстр кыргызской демократии, который с 90-х годов находился в парламенте. И следствие очень скрупулезно подходило к каждому факту, случаю и подкрепляло каждую доказательную часть", — сказал он.

По его словам, политических гонений в уголовном деле не может быть. В таких случаях все лица высоких должностей ставят себя жертвами политических преследований, антидемократизма, тоталитаризма и так далее. Это, как считает политолог, дежурная оговорка всех высокопоставленных чиновников.

Со своей стороны эксперт в области СМИ Тамара Валиева отметила, что Текебаеву не хочется заканчивать политическую карьеру как обычному коррупционеру, поэтому и происходили отвлечения внимания от коррупционного дела, по которому он проходит.

Бывший председатель Верховного суда КР Курманбек Осмонов в интервью одному из местных СМИ отметил, что как правовед и политик, склонен считать, что дело Текебавева – не являются политическим гонением.

По словам бывшего депутата, юриста Курманбека Осмонова, О.Текебаев получил довольно мягкое наказание по сравнение с тем, что содержится в санкциях 303 статьи. "Вообще, сколько лет Текебаев в политике столько лет он и в интригах. Это природа, суть политики такая, вот он так и попался", — отметил он.

Политолог Айнура Арзыматова также склонна считать, что приговор лидеру партии "Ата-Мекен" О.Текебаеву – это никакой не политический заказ, а конкретное наказание за преступление. По ее словам, суд над Текебаевым показал, что закон един для всех. Видно, что борьба с коррупцией набирает обороты и каждый, кто нарушил закон, в конце концов будет привлечен к ответственности, соответствующей своим деяниям.

"То, что сторонники Текебаева кричат, что это политические гонения, не что иное, как манипуляция общественным мнением и попытка избежать наказания. Мы видели, какими только попытками и истеричными доводами пытались оправдать Текебаева. Его адвокаты говорили нереальные вещи, что даже судью замучили и общественность тоже", – комментирует Арзыматова.

Политолог еще раз подчеркнула, что это никакой не политический заказ, а банальная уголовщина. И каждый здравомыслящий человек понимает, что это конкретное наказание за преступление.