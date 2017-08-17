Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Умер создатель российского алфавита в интернетеУмер создатель российского алфавита в интернетеШкольникам Оша вручили школьные принадлежностиШкольникам Оша вручили школьные принадлежности

Опрос "ВБ": Как провести выборы честно?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364957_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443261-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке состоялось второе заседание штаба по оказанию содействия при проведении выборов президента

ЦИК утвердил образец удостоверения международного наблюдателя на президентских выборах

Выборы-2017: Еще один претендент успешно сдал тест на знание госязыка, один чуть не провалил и один не пришел

Премьер Узбекистана предлагает провести двусторонние дни культуры

Разница между всеми прошлыми и нынешними выборами — как небо и земля, – Токтогул Какчекеев

17 августа 2017, 14:21       Комментарии

15 октября состоится главное политическое событие Кыргызстана - выборы президента. Пока кандидаты собирают подписи и проходят тестирование на знание кыргызского языка, общественность задается вопросом: будут ли выборы честны и открыты. Одним из факторов честности и прозрачности выборов называют биометрику.
Ещё в мае текущего года политолог Айнура Арзыматова сообщила, что против биометрики выступают лица, скучающие по старым выборам.
"ВБ" решил поинтересоваться у граждан, что необходимо для того, чтобы выборы прошли честно.
Часть опрошенных уже отчаялись и вовсе никому не верят и считают, что выборы честными не будут. Также были респонденты, которые доверяют биометрическим данным и считают, что это залог честности. Большая же часть бишкекчан считает, что необходимо меняться самим людям: не продавать свои голоса и голосовать за своего кандидата. Честность самих граждан перед собой и государством - залог честных выборов, говорят респонденты.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум