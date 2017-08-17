Опрос "ВБ": Как провести выборы честно?

17 августа 2017, 14:21 Комментарии

15 октября состоится главное политическое событие Кыргызстана - выборы президента. Пока кандидаты собирают подписи и проходят тестирование на знание кыргызского языка, общественность задается вопросом: будут ли выборы честны и открыты. Одним из факторов честности и прозрачности выборов называют биометрику.

Ещё в мае текущего года политолог Айнура Арзыматова сообщила, что против биометрики выступают лица, скучающие по старым выборам.

"ВБ" решил поинтересоваться у граждан, что необходимо для того, чтобы выборы прошли честно.

Часть опрошенных уже отчаялись и вовсе никому не верят и считают, что выборы честными не будут. Также были респонденты, которые доверяют биометрическим данным и считают, что это залог честности. Большая же часть бишкекчан считает, что необходимо меняться самим людям: не продавать свои голоса и голосовать за своего кандидата. Честность самих граждан перед собой и государством - залог честных выборов, говорят респонденты.