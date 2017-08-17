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"Кыргызтест": 41 кандидат в президенты получил сертификаты о владении госязыка

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443260-ru.html

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Выборы-2017: Еще один претендент успешно сдал тест на знание госязыка, один чуть не провалил и один не пришел

17 августа 2017, 14:01       Комментарии

41 кандидат в президенты из 46-ти претендентов получили сертификаты о владении госязыка на уровне В2, необходимый для регистрации в качестве кандидата, говорится на сайте Нацкомиссии по госязыку.
По данным ведомства, 5 человек провалили экзамен.
Напомним, система "Кыргызтест" разработанная для всех лиц, претендующих на государственные и муниципальные должности, включает в себя следующие уровни системы "Кыргызтест": элементарный уровень (А1), базовый уровень (А2), средний уровень (В1), уровень выше среднего (В2), высокий уровень (С1).
"Кандидаты в президенты должны владеть госязыком на уровне коммуникативной компетенции В2 — "выше среднего", что входит в категорию двух высших уровней владения языком. Тестирование будет проводить экспертная комиссия, созданная уполномоченным госорганом в области развития госязыка. Общий балл по результатам четырех субтестов "1. Лексика, грамматика, письмо", "2. Аудирование", "3. Чтение", "4. Говорение" будет выставлен экспертной комиссией", – говорится в сообщении.

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