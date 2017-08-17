"Кыргызтест": 41 кандидат в президенты получил сертификаты о владении госязыка

17 августа 2017, 14:01 Комментарии

41 кандидат в президенты из 46-ти претендентов получили сертификаты о владении госязыка на уровне В2, необходимый для регистрации в качестве кандидата, говорится на сайте Нацкомиссии по госязыку.

По данным ведомства, 5 человек провалили экзамен.

Напомним, система "Кыргызтест" разработанная для всех лиц, претендующих на государственные и муниципальные должности, включает в себя следующие уровни системы "Кыргызтест": элементарный уровень (А1), базовый уровень (А2), средний уровень (В1), уровень выше среднего (В2), высокий уровень (С1).

"Кандидаты в президенты должны владеть госязыком на уровне коммуникативной компетенции В2 — "выше среднего", что входит в категорию двух высших уровней владения языком. Тестирование будет проводить экспертная комиссия, созданная уполномоченным госорганом в области развития госязыка. Общий балл по результатам четырех субтестов "1. Лексика, грамматика, письмо", "2. Аудирование", "3. Чтение", "4. Говорение" будет выставлен экспертной комиссией", – говорится в сообщении.