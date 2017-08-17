Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кумтор подвел итоги первого полугодия: произведено более 8 тонн золотаКумтор подвел итоги первого полугодия: произведено более 8 тонн золотаОпрос "ВБ": Как провести выборы честно?Опрос "ВБ": Как провести выборы честно?

Умер создатель российского алфавита в интернете

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/umer-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443259-ru.html

Похожие новости

Пчеловоды Кыргызстана приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в Уфе

Интернет роуминг в Китае – больше возможностей для общения от MegaCom

Интернет роуминг в Китае – больше возможностей для общения от MegaCom

Север Таджикистана остался без интернета

"Группы смерти" в интернете ничем не отличаются от убийц, - В.Путин

17 августа 2017, 14:22       Комментарии

Умер создатель кодировки KOI8-R для букв русского алфавита в интернете Андрей Ache Чернов, пишет "Лента.ру", со ссылкой на публикацию в Facebook близкого друга разработчика Евгения Буданова.
По словам Буданова, последние несколько лет Чернов тяжело болел и почти не выходил из дома, общаясь с друзьями с помощью мессенджеров. "От чего скончался, неизвестно пока, просто нашли мертвым у него дома", — отметил он.
"Реально титан, каких мало. Без малейшего преувеличения", — добавил Буданов.
KOI8-R (код обмена информации, 8 бит, для русского алфавита) была создана Черновым в начале 1990-х годов и стала стандартом для кодирования русской кириллицы. Тогда разработчик сотрудничал с первым российским провайдером "Демос", участвовал в создании "Релкома" и запускал первый интернет-канал для связи между Россией и Западом.
Прощание с Черновым состоится в субботу, 19 августа, на Носовихинском шоссе в крематории "Горбрус".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум