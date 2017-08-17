Умер создатель российского алфавита в интернете

17 августа 2017, 14:22 Комментарии

Умер создатель кодировки KOI8-R для букв русского алфавита в интернете Андрей Ache Чернов, пишет "Лента.ру", со ссылкой на публикацию в Facebook близкого друга разработчика Евгения Буданова.

По словам Буданова, последние несколько лет Чернов тяжело болел и почти не выходил из дома, общаясь с друзьями с помощью мессенджеров. "От чего скончался, неизвестно пока, просто нашли мертвым у него дома", — отметил он.

"Реально титан, каких мало. Без малейшего преувеличения", — добавил Буданов.

KOI8-R (код обмена информации, 8 бит, для русского алфавита) была создана Черновым в начале 1990-х годов и стала стандартом для кодирования русской кириллицы. Тогда разработчик сотрудничал с первым российским провайдером "Демос", участвовал в создании "Релкома" и запускал первый интернет-канал для связи между Россией и Западом.

Прощание с Черновым состоится в субботу, 19 августа, на Носовихинском шоссе в крематории "Горбрус".